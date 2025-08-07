LSDP neigia informaciją apie R. Duchnevičiaus žmonos įmonės buhalterinės apskaitos neskaidrumą

„Pats pirkimo procesas vyko skaidriai ir konkurencingai – jame galėjo dalyvauti ir dalyvavo bei pateikė pasiūlymus visi norintys tiekėjai, atitinkantys keliamus reikalavimus. Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, buvo pasirinktas mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis“, – rašoma Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atsiųstame pranešime.
„Techninės specifikacijos nešališkumą pagrindžia ir tai, kad pirkime dalyvavo ne tik UAB Eurovaldymas, bet ir kiti tiekėjai, kurie pilnai atitiko keliamus reikalavimus, tiesiog pasiūlė didesnę kainą už perkamas paslaugas, todėl pirkimo nelaimėjo“, – priduria socdemai.
Partija taip pat neigia prielaidas, kad prie pirkimų techninės specifikacijos asmeniškai prisidėjo ir pats R. Duchnevičius.
LSDP teigimu, specifikacijoje nėra jokių konkurenciją ribojančių sąlygų, neišskiriamas joks potencialus tiekėjas numatant išimtinius reikalavimus.
„Viešųjų pirkimų dokumentacija buvo rengiama laikantis galiojančių teisės aktų, užtikrinant skaidrumą, konkurenciją ir objektyvumą. Atsižvelgiant į spaudoje minimo dokumento turinį, matome, kad tai yra visiškai standartinė, nešališka Techninė specifikacija – orientuota į paslaugų kokybę ir prieinamumą, o ne pritaikyta konkrečiam tiekėjui“, – tvirtinama pranešime.
Kaip ketvirtadienį paskelbė portalas „15min“, LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi socialdemokrato Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.
Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchevičius.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina aiškintis, ar pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo.
Robert DuchnevičLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)tyrimai
