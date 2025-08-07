Nužudyto 15-mečio bendraklasių tėvus pribloškė mokyklos abejingumas: išplatino atvirą laišką

Jie tikina situaciją matantys kitaip nei mokyklos vadovė – esą šoką patyrę vaikai ir tėvai iš esmės palikti vieni, pagalbą teikia tik institucijos, o ne ugdymo įstaigos vadovybė.
Portalui Lrytas vienos iš Vilniaus mokyklų direktorė trečiadienį teigė, kad sužinojusi apie žvėrišką nusikaltimą ant kojų sukėlė visas tarnybas, o psichologinė pagalba mokykloje nuolat teikiama tiek vaikams, tiek jų tėvams. Į tai sureagavo nužudyto paauglio ir nusikaltimu įtariamo jo draugo bendraklasių tėvai.
„Norime, kaip klasės tėvų bendruomenė, išreikšti savo nusivylimą ir pateikti faktinį situacijos matymą iš vidaus.
Publikacijoje nurodyta, kad mokyklos direktorė ėmėsi tam tikrų veiksmų po tragedijos, tačiau realybėje vienintelis žingsnis, kurį galime įvardinti – tai informacijos perdavimas institucijoms: Vilniaus miesto savivaldybei ir Pedagoginei psichologinei tarnybai (PPT). Jokių kitų aktyvių ar iniciatyvių veiksmų iš direktorės pusės nepastebėjome.
Komunikacija su bendruomene buvo itin ribota – vyko tik per elektroninį dienyną, kurį vasarą dauguma tėvų neseka.
Žinutės buvo bendro pobūdžio, pateikiant psichologinės pagalbos kontaktus. Vienintelis konkretus direktorės kreipimasis į mus buvo prašymas nesikalbėti su žiniasklaida – šis laiškas išsiųstas į asmeninius el. paštus“, – rašoma laiške, kurį gavo portalas Lrytas.
Pasak tėvų, su klasės, kurioje įvyko tragedija, tėvais nebuvo susisiekta asmeniškai nei telefonu, nei elektroniniu paštu.
„Kartu su klasės auklėtoja likome likimo valiai – be emocinės paramos, be organizacinio palaikymo, be lyderystės.
Mokyklos psichologės vaidmuo krizės valdymo metu buvo praktiškai nematomas. Nors žinome, kad tokia specialistė yra, tačiau ji neatnaujino kontakto su vaikais ar tėvais. Konsultacijos, kaip teigiama, teikiamos tik nuotoliniu būdu. Mūsų nuomone, krizės akivaizdoje būtent ji pirmoji turėjo būti atšaukta iš atostogų ir pradėti dirbti su pažeidžiamiausia bendruomenės dalimi – vaikais ir jų tėvais.
Pirmasis susitikimas su PPT specialistėmis įvyko tik antradienį (rugpjūčio 5 d.), tačiau ir tai buvo ne mokyklos iniciatyva – šį susitikimą organizavo pačios PPT atstovės, direktorė susitikime nedalyvavo.
Vaikų psichologinės būklės įvertinimo taip pat patys išprašėme mes, tėvai – šio susitikimo metu išreiškėme susirūpinimą ir paprašėme, kad specialistės pakalbėtų su vaikais. Esame dėkingi už jų jautrumą – jos iš karto sutiko padėti, nes akivaizdžiai suprato, kad situacija nėra valdoma“, – pasakojo tėvai.
Pasak jų, rugpjūčio 6 dieną, PPT iniciatyva, įvyko susitikimas ir su kitų klasių tėvais, bet apie jį buvo pranešta likus vos kelioms valandoms.
„Vėlgi, tik per elektroninį dienyną. Dėl tokio vėlyvo informavimo atvyko vos keli tėvai. Šiame susitikime jau dalyvavo ir mokyklos direktorė. Tėvams kilo daug klausimų, tačiau į daugelį jų nebuvo atsakyta.
Paklausta, kokių veiksmų bus imtasi toliau, direktorė atsakė: „gal pasimirš“. Toks atsakymas tik patvirtino įspūdį, kad atsakomybė nebus prisiimta“, – rašė klasės tėvų bendruomenė.
Jie taip pat pridūrė, kad rugpjūčio 6 dienos mokyklos direktorė esą išėjo atostogų.
„Tuo metu, kai visa bendruomenė išgyvena vieną skaudžiausių savo laikotarpių. Mūsų vertinimu, vieši pareiškimai žiniasklaidoje yra bandymas formaliai parodyti veiklą ir sušvelninti atsakomybę, tačiau jie neatspindi realios padėties.
Šiandien mokyklos bendruomenė – vaikai, tėvai ir mokytojai – yra palikta viena su savo skausmu. Trūksta ne tik emocinės, bet ir organizacinės pagalbos, nėra rodomos jokios lyderystės krizės valdymo metu.
Tikimės, kad šie faktai bus išgirsti. Svarbiausia – kad šios skaudžios patirties pagrindu būtų peržiūrėtas krizės valdymo modelis švietimo įstaigose.
Tokios situacijos negali būti sprendžiamos formaliai – jos turi būti valdytos jautriai, operatyviai ir atsakingai. Vaikai, jų šeimos ir pedagogai turi jausti, kad nėra vieni“, – tvirtino nužudytojo ir įtariamojo bendraklasių tėvai.
Pirminiais duomenimis, paauglys buvo nužudytas rugpjūčio 2 dieną Žvėryno mikrorajone, Lokių gatvėje esančiame miškelyje – viena nuo kitos atskirtos, veikiausiai supjaustytos aukos kūno dalys buvo rastos ir šiame miškelyje, ir netoliese esančiame konteineryje.
Įtariamasis nužudytojo klasiokas savo kaltę pripažino. Paskutinį kartą su artimaisiais vaikinas bendravo šeštadienio popietę – kreipdamasi pagalbos į visuomenę, motina socialiniame tinkle „Fabebook“ pranešė, jog prekybos centre „Ozas“ sūnus su savo draugu atsisveikino šeštadienį, apie 14 valandą.
Paauglys turėjo grįžti į namus, tačiau šeima jo nesulaukė – telefonu susisiekti su juo nepavyko.
Nužudytojo kūno dalys konteineryje ir miškelyje buvo aptikti rugpjūčio 3-iosios rytą. Prieš tai žudikas, ko gero, bandė sunaikinti įkalčius ugnimi.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas naujienų portalui Lrytas pranešė, jog ugniagesiai iškvietimo dėl minėto konteinerio buvo sulaukę du kartus: sekmadienio naktį, apie 1 val. 39 min. jam pradėjus smilkti ir sekmadienį, apie pusę dešimtos ryto, kuomet reikėjo suteikti pagalbą policijai.
Naktį užgesinus gaisrą, kūnas nebuvo pastebėtas – palaikai buvo aptikti tiktai rytą. Pareigūnai iškvietė ugniagesius, prašydami iškelti kraupų radinį iš konteinerio.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.