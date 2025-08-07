Penktadienį G. Nausėda susitiks su kandidate į premjeres I. Ruginiene: aptars ministrus

Savo ruožtu I. Ruginienė teigė su prezidentu norinti aptarti visų dabartinių ministrų darbą, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio užmojus keisti jų deleguotus ministrus partiniais žmonėmis, Regionų ministerijos steigimą bei kitus klausimus.
„Rytoj einu pas prezidentą, tai bus vienas iš klausimų, kurį mes aptarsime. Turiu eilę klausimų, kur mums reikia susiderinti nuomones, nes nebuvo progos. Pasišnekėsime, apsitarsime“, – Eltai teigė I. Ruginienė, paklausta apie R. Žemaitaičio lūkesčius.
„Prezidentas yra reiklus šalies vadovas. Eisiu su klausimų sąrašu, ko norėčiau pati paklausti prezidento. Tas pats Ministrų kabinetas, norėčiau išgirsti jo nuomonę apie visus ministrus ir daugybė kitų darbinių klausimų“, – akcentavo ji.
Kiek anksčiau sakė, kad su šalies vadovu aptars ir atstovavimą Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT).
„Manau, kad mes aptarsime šį klausimą su prezidentu ir net neabejoju, kad mes sutarsime“, – „Žinių radijui“ dėstė kandidatė į premjeres.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Ingą Ruginienę.
Jeigu G. Nausėdai tiks I. Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Tiesa, atsistatydinus Ministrų kabinetui, prezidentas turės galimybę veikti jos sudėtį. Taigi, valdančiajai koalicijai gali tekti pakeisti dalį ar net visus ministrus.
Šiuo metu aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, teisingumo – Rimantas Mockus, žemės ūkio – Ignas Hofmanas. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
Demokratams „Vardan Lietuvos“ priklausantį ekonomikos ir inovacijų ministro portfelį turi Lukas Savickas, o energetikos – Žygimantas Vaičiūnas.
Kitos devynios ministerijos priklauso socialdemokratams. Kultūros ministerijai vadovauja Šarūnas Birutis, Užsienio reikalų – Kęstutis Budrys, Sveikatos apsaugos – Marija Jakubauskienė, Vidaus reikalų – Vladislavas Kondratrovičius, Švietimo, mokslo ir sporto – Raminta Popovienė, Socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė, Susisiekimo – Eugenijus Sabutis, Finansų – Rimantas Šadžius, o Krašto apsaugos – Dovilė Šakalienė.
Kol kas prezidentas nėra išsakęs pozicijos, ar norėtų permainų dabartinės Vyriausybės sudėtyje.
Gitanas NausėdaInga RuginienėVyriausybė
