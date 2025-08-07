Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Lietuvos dienaAktualijos

S. Skvernelis neskuba sudarinėti derybinės grupės: mes dabar tik planuojame susitikti

2025 m. rugpjūčio 7 d. 21:55
Tęsiantis diskusijoms dėl galimų koalicijos ir Vyriausybės pokyčių, demokratų lyderis Saulius Skvernelis sudarinėti derybinės grupės neskuba. Pasak jo, susitikimas su socialdemokratais planuojamas tik kitą savaitę.
Daugiau nuotraukų (3)
„Mes nesvarstėme dar jokių derybų grupių sudarymo. Mes dabar tik planuojame susitikti. Jeigu (Lietuvos socialdemokratų – ELTA) partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtins, tai kitą savaitę toks susitikimas vyks“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė S. Skvernelis.
Tiesa, pasak jo, reikalingas ir atskiras pokalbis, kuriam dalyvautų jis pats, socialdemokratų lyderės M. Sinkevičius, į premjeres deleguota Inga Ruginienė bei demokratų frakcijos Seime seniūnas Linas Kukuraitis.
„Aš dar įvardinčiau galbūt pasikalbėjimu arba konsultacijom dviejų partijos pirmininkų ir kandidatės į premjerus.
Iš mūsų pusės dar būtų natūralu ir frakcijos seniūnas. Pasikalbėtume plačiau šiek tiek apie viziją, valstybės ateities matymą, Vyriausybės formavimo principus ir, aišku, kokius partnerius matytų koalicijoje, su kuo norėtų darbuotis. Jeigu tie pokalbiai bus vaisingi, tada, matyt, bus derybinė grupė. Kokia ji bus, mūsų partija dar nesvarstė, nuspręs“, – pridūrė Seimo pirmininkas.
ELTA primena, kad Gintautui Paluckui nusprendus pasitraukti iš pareigų, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, Vyriausybė, laikinai vadovaujama finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą, kol bus suformuotas naujas Ministrų kabinetas.
Trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į G. Palucko vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
Saulius SkvernelisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Vyriausybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.