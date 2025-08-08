„Socdemams“ delegavus I. Ruginienę į premjeres – jos mamos nuostaba: „Aš ištikta lengvo šoko“

I. Ruginienės žingsnis iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tiesiai į vienas svarbiausių valstybės pareigų - premjerės, nustebino ne tik politologus ar apžvalgininkus, bet ir jos pačios mamą.
Nors I. Ruginienės mama Diana Raitelaitienė LNK sakė, kad buvo nustebinta šios naujienos, tačiau užtikrintai teigė, jog jos dukros nereikėtų nuvertinti.
„Nu netikėta iš tikrųjų, dar buvo viltis, kad galbūt viskas atsistatys ir susitvarkys. Iš tikrųjų man labai sunku šnekėti, kai nežinau, kaip čia kas bus, aš pati lengvame šoke dar“, – LNK teigė mama.
D. Raitelaitienės teigimu, jos dukrai šiame darbe labai padės ir darbas profsąjungose, kuriose jai teko įgauti įvairios patirtis.
„Aš manau, kad ji įgavo labai didelę patirtį dirbant konfederacijoje. Jai teko dirbt ir su verslininkais, ir su Vyriausybe. Neblogi ten pasiekimai buvo“, – sakė D. Raitelaitienė.
D. Raitelaitienė savo dukrą sulygino su močiute, kuri pasak jos, yra tokia pat stipri, kaip I. Ruginienė.
„Gal aš kaip mama – minkštesnė sakyčiau. Jos močiutė yra labai stipri – medikė, stomatologė buvusi. Dar ji gyva – 93 m. Tai ji kaip ir buvo tokia reguliuotoja musų gyvenimuose“, – teigė D. Raitelaitienė
Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.
Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Nuo praėjusios savaitės pabaigos buvo aptarinėjamos keturios potencialios kandidatūros – Jonavos rajono meras, laikinasis partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas, laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė bei Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Tiesa, tiek M. Sinkevčius, tiek R. Duchnevičius iš kovos dėl premjero posto pasitraukė dar prieš susirenkant socialdemokratų valdybai.
Savo ruožtu J. Olekas iš kovos pasitraukė paskutinę minutę. Apie tai, remiantis šaltiniais, žiniasklaida pranešė jau prasidėjus prezidiumui.
Šios savaitės pradžioje LSDP skyriai taip pat iškėlė ir laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio bei švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjo Rimanto Vaitkaus kandidatūras. Pastarasis iškart pareiškė neplanuojantis kandidatuoti, o E. Sabutis trečiadienį pranešė pasiryžęs partijos viduje siekti ministro pirmininko posto.
Visgi, diskusijų prezidiume metu pastarasis atsiėmė savo kandidatūrą.
ELTA primena, kad po G. Paluckui nusprendus pasitraukti, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, jis, laikinai vadovaujamas finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą iki tol, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.
