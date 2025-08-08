Ar jūsų šeima pasiruošusi? Kodėl kiekvienas lietuvis turi turėti 72h išgyvenimo kuprinę

Vienas pagrindinių žingsnių – išgyvenimo kuprinė, dar žinoma kaip išvykimo krepšys arba 72 valandų krepšys.
Kas yra 72h.lt kuprinė?
72h.lt – tai elektroninė parduotuvė, siūlanti pilnai sukomplektuotas išgyvenimo kuprines, parengtas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų būtiniausius daiktus 72 valandų laikotarpiui nelaimės atveju.
Šios kuprinės turinys buvo sudarytas remiantis oficialiais patarimais bei konsultuojantis su civilinės saugos specialistais. Jos pritaikytos tiek individualiems asmenims, tiek šeimoms, gyvenančioms įvairiomis sąlygomis. Svarbus 72h kuprinės akcentas yra tai, kad ji turėtų būti sukomplektuota profesionaliai ir nebūti perkrauta, kad ekstremalios situacijos metu viskas būtų lengvai pasiekiama, o pati kuprinė būtų mobili bei lengvai pakeliama.
Kodėl būtent 72 valandos?
Tai – kritinis laikas, kurį, nelaimės atveju, žmonės turėtų išgyventi be papildomos pagalbos. Tiek laiko dažniausiai reikia tarnyboms stabilizuoti situaciją ar pasiekti nuošalesnes vietoves.
Turėdami išvykimo krepšį, kuriame pirmosios pagalbos rinkinys, radijo imtuvas, žibintuvėlis, daugkartiniai indai, higienos priemonės ir kiti būtini reikmenys – jūs suteikiate sau ir artimiesiems galimybę išlikti saugiems bei nepriklausomiems nei nuo tarnybų, nei nuo aplinkinių pagalbos kritinės situacijos akivaizdoje.
Patikima sudėtis – išbandyta realiomis sąlygomis
Kiekvienas 72h.lt krepšio komponentas yra praktiškai įvertintas – tai ne atsitiktinis daiktų rinkinys, o kruopščiai atrinkti reikmenys, tinkami naudoti realiomis ekstremaliomis sąlygomis.
Mūsų išgyvenimo kuprinė yra supakuota kompaktiškai, patogi nešti ir aiškiai suskirstyta pagal funkcines zonas. Tai leidžia greitai orientuotis ir pasiekti reikiamą priemonę net ir stresinėmis sąlygomis.
Kam to reikia, jei „man tai tikrai neatsitiks“?
Šį klausimą girdime dažnai. Tačiau žinome ir tai, kad nelaimės neatsiklausia iš anksto. Tai gali būti gaisras, potvynis, elektros tiekimo sutrikimas, avarija ar net karo grėsmė. Net jei tikimybė maža – pasekmės gali būti didelės, tad bet kokia smulki investicija į apsidraudimą yra to verta, nes turint paruoštą išvykimo krepšį, užtikrinamas pirmasis apsaugos lygmuo – galimybė greitai evakuotis, pasirūpinti savimi ir artimaisiais be papildomo streso.
Kodėl verta rinktis 72h.lt?
- Sudaryta pagal Lietuvos Vyriausybės rekomendacijas
- Pilnai sukomplektuota – paruošta naudoti iš karto
- Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje
- Aukštos kokybės sudedamosios dalys
- Sutaupote net virš 100eur, kai perkate sukomplektuotą kuprinę, o ne atskirus jos komponentus.
Paruošta išgyvenimo kuprinė turėtų būti kiekvienuose namuose, kaip draudimas ar pirmosios pagalbos vaistinėlė. Tikimės, kad jos niekada neprireiks – bet jei prireiks, jūs turėsite pranašumą ir būsite pasiruošę.
Daugiau informacijos ir kuprinių aprašymus rasite: www.72h.lt
ekstremali situacijapasiruošimas karuikuprinė
Rodyti daugiau žymių