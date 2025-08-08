E. Sabutis prakalbo po Lrytas žinios apie specialiojo liudytojo statusą: paprašė palaukti

„Specialiojo liudytojo statusas nėra nei kaltinimas, nei nuosprendis. Neabejoju Lietuvos teisėsaugos institucijomis, esu pasiruošęs atsakyti į visus man užduotus klausimus. Esu įsitikinęs, kad jokių įstatymų nepažeidžiau. Išsamesnį komentarą galėsiu pateikti kitą savaitę“, – penktadienį feisbuko paskyroje paskelbė ministras.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius Eltai penktadienį sakė, kad yra priimtas nutarimas apklausti ministrą apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką.
„Norim žinoti jo poziciją tam tikrais klausimais. Aš priėmiau nutarimą ir pavedžiau vykdyti STT, jie kai vienaip ar kitaip įvykdys, mane informuos“, – Eltai sakė prokuroras.
Jis Eltai patvirtino, kad apklausa susijusi su E. Sabučio veikla einant pareigas Jonavos rajono savivaldybėje.
Apie E. Sabučiui suteiktą specialiojo liudytojo statusą pirmasis pranešė portalas Lrytas.
„Patvirtiname, kad tiriant savivaldybės biudžeto išmokų teisėtumą 2019–2023 metų kadencijos Jonavos rajono savivaldybės Tarybos nariams yra priimtas sprendimas apklausti Eugenijų Sabutį kaip liudytoją, kuris prokuroro nutarimu apklausiamas apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – portalui patvirtino Kauno generalinės prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
Skelbiama, jog prokuratūra ir ikiteisminio tyrimo įstaigos neteikia daugiau komentarų dėl atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose numatomų atlikti procesinių veiksmų laiko, vietos ir kitų aplinkybių.
Portalo duomenimis, apie šį sprendimą E. Sabutis galėjo sužinoti dar Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo metu.
„Jo pradžioje kandidatas ryžtingai pristatė savo viziją, tačiau prieš pat balsavimą pranešė, kad traukiasi iš kovos, neaiškiai prasitaręs, jog viskas pasikeitė ir kažką užsimindamas apie teisėsaugą“, – rašoma portale.
E. Sabutis yra buvęs Jonavos rajono meras ir vicemeras.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
Trečiadienio rytą dar buvo aptarinėjami 4 galimi kandidatai į Vyriausybės vadovo postą: Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, I. Ruginienė, E. Sabutis bei Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas.
R. Duchnevičius apie sprendimą nekandidatuoti į premjerus pranešė dar trečiadienio rytą. Tuo metu J. Oleko pavardės valdyboje nuspręsta neteikti prezidiumui.
Partijos prezidiume ketinta rinktis iš dviejų kandidatų – E. Sabučio ir I. Ruginienės, tačiau dar vykstant posėdžiui žiniasklaida paskelbė, kad E. Sabutis atsitraukė ir užleido vietą I. Ruginienei
Eugenijus SabutisVyriausybėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
