Į Lietuvą atvyksta speciali NATO ekspertų komanda: įvertins oro erdvės stebėjimo sistemą

„Su generolu Alexus G. Grynkiewich aptarėme būtinus NATO veiksmus Lietuvos oro erdvės apsaugai. Nedelsiant pradedame dalintis papildoma žvalgybine informacija, siekiant efektyviau stebėti oro erdvę. Artimiausiomis savaitėmis į Lietuvą atvyks NATO ekspertų komanda, kuri įvertins šalies oro erdvės stebėsenos sistemą ir pateiks rekomendacijas dėl oro gynybos stiprinimo. Sutarėme, ir, kad koordinuojant NATO pajėgų Europoje vyriausiajai vadavietei, bus priimti sprendimai dėl papildomų oro gynybos pajėgumų“, – teigia krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
ELTA primena, kad generalinė prokurorė Nida Grunskienė šią savaitę paskelbė, kad liepos 28 dieną į Lietuvą įskrido ir vėliau Gaižiūnų poligone buvo rastas bepilotis orlaivis gabeno sprogstamąjį užtaisą, kariuomenės specialistai jį neutralizavo. Drone buvo rasti 2 kilogramai sprogstamosios medžiagos.
Įtariama, kad tai buvo Rusijos į Ukrainą paleistas dronas „Gerbera“, jis dėl geros gynybos buvo dezorientuotas ir pakliuvo į Lietuvą.
Pasak D. Šakalienės, atsakant į rusijos spartinamą dronų gamybos ir naudojimo mūšio lauke mastą, Lietuva planuoja įsigyti oro gynybos stiprinimo priemonių už 0,5 mlrd. eurų, skelbia Krašto apsaugos ministerija.
„Esame pasiryžę ginti kiekvieną sąjungininkų teritorijos centimetrą, įskaitant mūsų oro erdvę. Reaguodama į Lietuvos prašymą, nedelsiant pradėsime dalintis duomenimis apie galimas grėsmes sąjungininkų oro erdvėje. Be to, į Lietuvą išsiųsime ekspertų komandą, kuri pateiks man rekomendacijas dėl papildomų Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriausios vadavietės veiksmų“, – teigia gen. Alexus G. Grynkewich, Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas.
Ministrė susitikimo metu taip pat pristatė priemones, kurių Lietuva imasi reaguojant į incidentus oro erdvėje – sustiprintas stebėjimas, trumpojo nuotolio oro gynyba, arčiau sienos su Baltarusija jau dislokuotas oro gynybos bataliono padalinys, formuojami mobilūs vienetai, gebantys realiu laiku neutralizuoti dronų grėsmes bei blokuoti GPS ir kitų navigacijos sistemų signalus.
Kartu stiprinama pasyvi gynyba aplink svarbiausius objektus, tobulinami teisiniai reglamentai, kad būtų galima uždaryti konkrečius oro koridorius, jog taikinius būtų galima saugiai neutralizuoti nekeliant pavojaus civilių teritorijoms, taip pat suteikti papildomi įgaliojimai kariuomenei veikti.
Pokalbio metu aptartas ir kitas, nemažiau Lietuvai svarbus klausimas – JAV karių buvimas Lietuvoje. Nuo 2019 metų Lietuvoje nuolat dislokuotas JAV batalionas ir artilerijos padalinys. Jau šį rudenį planuojama atidaryti naują infrastruktūrą ir mokymo bazes JAV kariams. Lietuvos investicijos į šiuos projektus viršija 200 mln. JAV dolerių. Kita JAV karių rotacija jau galės naudotis nauja infrastruktūra Pabradėje.
Planuojama, kad gen. A. Grynkewich lankysis Lietuvoje dar šį rudenį.
