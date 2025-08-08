I. Ruginienė atvyko į Prezidentūrą: atskleidė, apie ką kalbėsis su G. Nausėda

Apie šį susitikimą buvo paskelbta ketvirtadienio popietę, praėjus dienai po to, kai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas į Vyriausybės vadovės postą nusprendė skirti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovaujančią I. Ruginienę.
Politikė ketvirtadienį Eltai sakė su prezidentu norinti aptarti visų dabartinių ministrų darbą, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio užmojus keisti jų deleguotus ministrus partiniais žmonėmis, Regionų ministerijos steigimą bei kitus klausimus.
„Rytoj einu pas prezidentą, tai bus vienas iš klausimų, kurį mes aptarsime. Turiu eilę klausimų, kur mums reikia susiderinti nuomones, nes nebuvo progos. Pasišnekėsime, apsitarsime“, – Eltai ketvirtadienį sakė I. Ruginienė, paklausta apie R. Žemaitaičio lūkesčius.
„Prezidentas yra reiklus šalies vadovas. Eisiu su klausimų sąrašu, ko norėčiau pati paklausti prezidento. Tas pats Ministrų kabinetas, norėčiau išgirsti jo nuomonę apie visus ministrus ir daugybė kitų darbinių klausimų“, – akcentavo ji.
Kiek anksčiau sakė, kad su šalies vadovu aptars ir atstovavimą Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT).
„Manau, kad mes aptarsime šį klausimą su prezidentu ir net neabejoju, kad mes sutarsime“, – „Žinių radijui“ dėstė kandidatė į premjeres.
I. Ruginienė apie „aušriečių“ svarstymus į ministerijas deleguoti partijos narius: reikia rimtesnio pokalbio su R. Žemaitaičiu
Socialdemokratų į premjeres keliama Inga Ruginienė sako, jog tik po pokalbių su prezidentu ir koalicijos partneriu Remigijumi Žemaitaičiu įvertins „aušriečių“ svarstymus į ministerijas deleguoti partijai priklausančius politikus. Apie tokią galimybę šią savaitę užsiminė „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis, nors Gintautui Paluckui formuojant Vyriausybę prezidentas buvo pareiškęs, jog netvirtins „Nemuno aušrai“ priklausančių asmenų.
Kaip Eltai teigė I. Ruginienė, šį klausimą ji ruošiasi aptarti su prezidentu. Be to, tikino ji, prieš suformuojant poziciją būtina pasikalbėti ir su pačiu R. Žemaitaičiu.
„Kol kas tik girdėjau gandus (apie R. Žemaitaičio ketinimus – ELTA), jis man nieko dar nesakė. Tad reikės susėsti rimtesnio pokalbio. Norėčiau išgirsti jo motyvus, argumentus ir gal pavardes, kurias jis matytų būsimose pozicijose. O gal čia tik gandas, gal jis nieko nenori keisti“, – sakė I. Ruginienė.
Anot jos, tik po didesnių diskusijų partijoje bus galima nuspręsti ir dėl „aušriečių“ likimo koalicijoje. Todėl I. Ruginienė pažymėjo konservatoriams kol kas galinti tik padėkoti už pasiūlymus, ką reikėtų daryti su gera reputacija pasigirti negalinčia ir prezidento klaida vadinta „Nemuno aušra“.
„Aš esu labai dėkinga konservatoriams už pasiūlymą, bet tokius ypač svarbius klausimus mes nuspręsime diskutuodami partijos viduje ir iš to formuosime savo sprendimus“, – teigė politikė.
„Gerbdama partijos bičiulius, gerbdama patį procesą ir norėdama kokybiškai jame dalyvauti, manau, kad būtų natūralu, jog aš išankstinių nuomonių neformuočiau, bet sulaukčiau ir išklausyčiau, ką sako partijos bičiuliai“, – apibendrino I. Ruginienė.
Praėjusių metų pabaigoje prezidentas Gitanas Nausėda, pavadinęs „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje klaida, pareiškė, jog netvirtins jokių į ministrus kandidatuojančių asmenų, priklausančių šiai partijai.
Todėl formuojant Vyriausybę buvo rasti nepartiniai kandidatai į „aušriečiams“ deleguotas ministerijas. Teisingumo ministerijai vadovauti paskirtas Rimantas Mockus, Aplinkos ministerijai – Povildas Poderskis, o Žemės ūkio ministerijai – Ignas Hofmanas.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
Jeigu G. Nausėdai tiks I. Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Tiesa, atsistatydinus Ministrų kabinetui, prezidentas turės galimybę veikti jos sudėtį. Taigi, valdančiajai koalicijai gali tekti pakeisti dalį ar net visus ministrus.
Šiuo metu aplinkos ministro pareigas eina Povilas Poderskis, teisingumo – Rimantas Mockus, žemės ūkio – Ignas Hofmanas. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
Demokratams „Vardan Lietuvos“ priklausantį ekonomikos ir inovacijų ministro portfelį turi Lukas Savickas, o energetikos – Žygimantas Vaičiūnas.
Kitos devynios ministerijos priklauso socialdemokratams. Kultūros ministerijai vadovauja Šarūnas Birutis, Užsienio reikalų – Kęstutis Budrys, Sveikatos apsaugos – Marija Jakubauskienė, Vidaus reikalų – Vladislavas Kondratrovičius, Švietimo, mokslo ir sporto – Raminta Popovienė, Socialinės apsaugos ir darbo – Inga Ruginienė, Susisiekimo – Eugenijus Sabutis, Finansų – Rimantas Šadžius, o Krašto apsaugos – Dovilė Šakalienė.
Kol kas prezidentas nėra išsakęs pozicijos, ar norėtų permainų dabartinės Vyriausybės sudėtyje.
