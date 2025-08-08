I. Ruginienė atvyko pasikalbėti su G. Nausėda

Apie šį susitikimą buvo paskelbta ketvirtadienio popietę, praėjus dienai po to, kai Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas į Vyriausybės vadovės postą nusprendė skirti ministrę I.Ruginienę.
Politikė sakė su prezidentu norinti aptarti visų dabartinių ministrų darbą, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio užmojus keisti jų deleguotus ministrus partiniais žmonėmis, Regionų ministerijos steigimą bei kitus klausimus.
„Prezidentas yra reiklus šalies vadovas. Eisiu su klausimų sąrašu, ko norėčiau pati paklausti prezidento. Tas pats Ministrų kabinetas, norėčiau išgirsti jo nuomonę apie visus ministrus ir daugybė kitų darbinių klausimų“, – Eltai teigė I.Ruginienė.
Kiek anksčiau ji sakė, kad su šalies vadovu aptars ir klausimą dėl atstovavimo Lietuvai Europos Vadovų Taryboje (EVT).
Jeigu G.Nausėdai tiks I.Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Tiesa, atsistatydinus Ministrų kabinetui, prezidentas turės galimybę veikti jos sudėtį. Taigi, valdančiajai koalicijai gali tekti pakeisti dalį ar net visus ministrus.
