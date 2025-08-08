I. Ruginienė paskelbė naują paaiškinimą dėl vyro įmonės ir Ukrainos muitinės

„Dar kartą dėkoju visuomenininkams už budrumą – jei kyla poreikis papildyti informaciją arba atsakyti dėl naujų atsiradusių duomenų, visada esu pasiruošusi atsakyti, ką jau ne kartą minėjau. Nors, turiu prisipažinti, dalį jų sužinojau tik vakar ar šiandien, tad reikėjo laiko išsiaiškinant, kas tai per istorijos“, – reaguodama į visuomenininko Andriaus Tapino paskelbtą žinutę, kurioje jis sako, kad kandidatė į premjerus „meluoja“, atsakė I.Ruginienė.
A.Tapinas teigė, kad I.Ruginienė savo pirmąjame atsakyme neva melavo, nes vyro įmonei Ukraina skyrė ne tik prekių konfiskaciją, bet ir baudą.
„Tiek Ukrainos teismo sprendimas, tiek Ukrainos muitinės įstatymo 483 straipsnis aiškiai sako – skiriama bauda ir 100% prekių konfiskavimas. Duomenų apie apeliaciją ar sušvelnintą teismo sprendimą niekur neradome, apie tai neužsiminė ir pati Ruginienė. Tai kam meluoti, na, taip, vyras užlėkė, bet buvo galima a) iš karto apie tai pasakyti, nelaukiant, kol iškils į viešumą, b) nebeišsisukinėti, o pripažinti, kad taip nutiko. Vis tiek į Ukrainą vežė ne į ruskyną, tikėkimės, kad ten tik tolimi premjerės giminaičiai, o ne vyro verslo partneriai gyvena“, – rašė A.Tapinas.
I.Ruginienė penktadienio vakarą feisbuke pateikė situacijos paaiškinimą:
Grįžtant prie vakarykštės istorijos apie Ukrainą ir UAB „Magnio forma“. Jokio pranešimo, reikalaujančio susimokėti baudą, ar apie patį teismą, nebuvo gauta. Apie užstrigusį krovinį muitinėje buvo informuotas klientas, kuris pats pranešė įmonei UAB „Magnio forma“ apie problemas, transportuojant naudotus, prie mašinos pridėtus rulonus plėvelės. Buvo padaryti procedūriniai veiksmai, plėvelės paimtos Ukrainos valstybės naudai, o parduota laminavimo mašina atiduota klientui. Tokiu būdu klausimas buvo užbaigtas.
Apie šiandien viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl viešųjų pinigų, ILTE ir mano vyro įmonės. Išsiaiškinau, kad 2025 m. UAB „Eurospauda“ gavo nedidelę paskolos palūkanų kompensaciją iš ILTE. Tai plačiai smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių naudojama valstybės paramos priemonė, skirta įmonių plėtros skatinimui. Nuo 2025 m. kovo mėnesio mano vyras, Vismantas Ruginis, nebėra šios įmonės vadovas, o nuo šių metų birželio mėnesio jis nebėra ir tarp akcininkų. Tai atsispindi mano atnaujintoje deklaracijoje“, – rašė ji.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Andrius Tapinas
