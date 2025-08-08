J. Oleko išbraukimą įvertinęs V. P. Andriukaitis – apie replikas I. Ruginienei: „Aš irgi turiu giminių Maskvoje“

Po daugiau nei dvi valandas trukusių socialdemokratų valdybos ir prezidiumo posėdžių laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė I.Ruginienė išėjo iškelta galva ir šypsodamasi pozavo prieš kameras su laikinuoju partijos lyderiu, Jonavos meru Mindaugu Sinkevičiumi, kuris išvakarėse pasitraukė iš kovos dėl premjero posto, nors buvo aiškus favoritas.
Tuo metu kiti du galimi kandidatai į premjerus – Seimo pirmasis vicepirmininkus Juozas Olekas ir laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, taip pat daugelis posėdžiavusių socialdemokratų sutrikusiais veidais greitai išsiskirstė įvairiomis kryptimis.
Tiesa, M.Sinkevičius paskubėjo pranešti, kad J.Olekui nebuvo pareikšta jokių priekaištų.
Kai kurie kairieji, bendraudami su „Lietuvos rytu“, prisipažino jautę, kad dauguma posėdžio dalyvių buvo nusiteikę balsuoti už E.Sabutį, tačiau šis pasikalbėjęs su partiečiais staiga pareiškė nusprendęs nekandidatuoti.
Už I.Ruginienę balsavo 48 socialdemokratų vadovybės nariai, penki buvo prieš, trys susilaikė.
Politikos naujokės iki Vyriausybės vadovo posto laukia dar du barjerai – prezidento ir Seimo palaiminimas.
Pavadino savu žmogumi
„Džiaugiuosi partijos prezidiumo darbu, taip pat džiugu, kad skyriuose vyko diskusijos dėl galimų kandidatų premjero postui užimti ir buvo teikiami pasiūlymai. Viešas demokratinis svarstymas žmonėms buvo priimtinas. Sprendimą jau priėmėme, todėl dabar situacija – kur kas aiškesnė“, – „Lietuvos rytui“ kalbėjo Socialdemokratų partijos garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Andriukaitis.
– Ar ateityje nebus partijoje trinties dėl to, kad dauguma partijos skyrių premjero poste norėjo matyti M.Sinkevičių, o ne I.Ruginienę?
– Maždaug 34 partijos skyriai balsavo už M.Sinkevičių, tačiau vyko ir kitų kandidatų reitingavimas – antroje vietoje buvo I.Ruginienė arba J.Olekas. Dešimtyje skyrių pirmoje vietoje buvo I.Ruginienė.
– Ar ne keista, kad tokia gausi ir didelę politinę patirtį turinti socialdemokratų bendruomenė kandidate į Vyriausybės vadovo postą nusprendė siūlyti kiek daugiau nei pusmetį partijoje esančią I.Ruginienę?
– Partijos nare ji tapo praėjusių metų spalį, tačiau nuolatos buvo mūsų socialinė partnerė.
Kai I.Ruginienė tapo Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke, mes su ja palaikėme itin gerus santykius. Jos nuostatos, palyginti su kitais profsąjungų lyderiais, pačios kairiausios. Taigi I.Ruginienė nėra žmogus iš šalies. Mes ją ne vienus metus kvietėme į socialdemokratų gretas.
– Ar M.Sinkevičiaus pasitraukimas iš kovos dėl premjero posto laikytinas pralaimėjimu, ar tai jo siekis apsaugoti savo reputaciją nuo kokių nors papildomų sukrėtimų?
– Mano galva, Mindaugas ne pralaimėjo, o laimėjo, nes suprato, kad strateginis pasirengimas savivaldos rinkimams 2027 m. šiuo metu yra pats svarbiausias partijos uždavinys.
Ar jis, tapęs laikinuoju partijos lyderiu ir būdamas premjeru, būtų galėjęs braižyti strategiją, kad tuose rinkimuose pasisektų? Tai būtų neįmanoma.
Be to, Mindaugas jautė, kad jo žaizdos dar neužgijusios, o šleifas, persekiojęs ne vienus metus, taip pat nepamirštas. Jautriai tai vertino jo artimieji – tėvai ir žmona.
Manyčiau, kad jo apsisprendimui turėjo įtakos ir situacija šeimoje – su dviem mažais vaikais būtų tekę kraustytis į Vilnių, o žmona būtų priversta sostinėje ieškotis darbo. Net prezidentas Gitanas Nausėda Mindaugą buvo įstūmęs į gana keblią padėtį – per susitikimą pirmasis jo klausimas buvo: ar pasiruošęs keisti gyvenamąją vietą?
– Vis dėlto neabejotina, kad M.Sinkevičių slėgė ir vadinamoji čekiukų byla, nors jis buvo ir išteisintas. Neabejotina, kad opozicija pro didinamąjį stiklą žvelgs ir į I.Ruginienę, nors ji pati tikina neturinti spintoje jokių vadinamųjų skeletų.
– Jau žvelgia. Pradėta kabinėtis prie I.Ruginienės – esą kodėl ji lankėsi Rusijoje. Taigi ji ten turi giminių.
Aš irgi turiu giminių Maskvoje – tikrą pusseserę. Taip jau atsitiko – daugiavaikė mano mamos šeima buvo 1914 m. pabėgėliai. Keli vaikai liko Rusijoje.
– Kodėl iš kovos dėl premjero posto partijos valdyba eliminavo jūsų seną bendražygį J.Oleką?
– Juozas šiuo metu yra stipriausias socialdemokratų lyderis Seimo politiniuose debatuose. Be to, jis pirmininkauja mūsų partijos komitetams. Todėl manau, kad jo atžvilgiu buvo teisingai pasielgta.
O savo kandidatūrą į premjero postą jis pats pasiūlė tuo metu, kai buvo kilęs ažiotažas, kad esą socialdemokratai neturi kandidatų Vyriausybės vadovo postui užimti.
– Kaip vertinate situaciją, kad ne tik socialdemokratai, bet ir kitos senos Lietuvos partijos neišugdo naujų lyderių?
– Pirmiausia Lietuvoje per mažai demokratijos institutų. Kita vertus, mokyklose – itin žemas visuomenės mokslų dėstymo lygis.
Vakaruose yra daugybė fondų, kuriuose vyksta politiniai jaunimo mokymai. Tie fondai jaunimui suteikia galimybes gauti stipendijas moksliniams darbams rašyti. Lietuvoje to nėra.
Kai politikai neugdomi, kai nėra politinės kultūros, žmonės Seimo arba savivaldybių tarybų narius bei merus renka vadovaudamiesi ne politinėmis nuostatomis.
Artimieji nenorėjo palaiminti
Didelę dramą kairiesiems teko išgyventi ir savaitės pradžioje. Po laikinojo socialdemokratų vedlio M.Sinkevičiaus susitikimo su prezidentu G.Nausėda atrodė, kad Jonavos merui jau nebėra jokių kliūčių premjero posto link, bet šis pranešė jo atsisakąs.
Paklaustas apie kalbas, kad artimieji nenorėjo palaiminti Mindaugo sprendimo iškeisti Jonavos mero postą į karštą premjero kėdę, politiko tėvas Seimo narys Rimantas Sinkevičius šyptelėjo: „Tai – šeimos reikalai. Matyt, paslapčia pasiklausėte mūsų šeimos tarybos pokalbių. (Juokiasi.)
Bet juk yra skirtumas tarp šeimos ir visuomenės reikalų. Tad jei sūnui būčiau pataręs, gana rimtai būčiau rizikavęs. Būčiau privalėjęs prisiimti atsakomybę ir riziką už jo sprendimus.
Jei mano patarimas būtų nepasiteisinęs, atrodytų, kad aš dėl to kaltas. Tokios naštos tikrai nenorėčiau. O jeigu vis dėlto sūnus būtų rimtai prašęs mano patarimo, būčiau raginęs galvoti savarankiškai.
Geriausia – pasiimti švarų popieriaus lapą ir susirašyti visus galimus pliusus bei minusus premjero poste, įvertinti savo norus, galimybes, situaciją šalyje. Šiame galvosūkyje labai daug kintamųjų.
Tas algebros uždavinys – nepaprastai sudėtingas. Todėl sprendimas turėjo būti jo, o ne tėvo.“
Kas privertė apsigalvoti?
„Pas prezidentą nuėjo vienas žmogus, o po pokalbio su G.Nausėda išėjo visai kitas. Atrodė, kad Mindaugas jau priėmęs sprendimą imtis premjero pareigų. Tiesiog švytėjo. Pasitikėjimas savimi liejosi per kraštus.
Kas per naktį atsitiko, kad jis nusprendė priešingai, iki šiol nerandame atsakymo“, – kalbėjo viena įtakinga socialdemokratė.
„Yra daug dedamųjų. Kaip jas išmatuoti? Čia – politiko dilema.
Dabar galiu atsisakyti siūlymo tapti premjeru, galiu ir priimti, galiu siekti ir vėliau. Ar tinkamas laikas, ar tinkamos aplinkybės, ar tinkami mano reputacijos klausimai? Aš daug ką vertinu. Prieš metus būčiau atsakęs gana greitai. Dabar turiu daug vidinių pamąstymų.
Šis klausimas nėra tik partinis. Aš viską vertinu. Esu dirbęs Sauliaus Skvernelio Vyriausybėje, todėl šiek tiek įsivaizduoju, kas lauktų premjero“, – svarstė pats M.Sinkevičius.
Tvirtino turinti viziją
Laikinasis Socialdemokratų partijos pirmininkas M.Sinkevičius nusiteikęs glaudžiai bendradarbiauti su būsimąja premjere.
Pati I.Ruginienė tvirtino esanti pakankamos kompetencijos, kad galėtų vadovauti Vyriausybei.
Pasak politikės, srityse, kuriose stinga patirties, padės komandinis darbas su bendrapartiečiais: „Esame kartu su partijos pirmininku sutarę dirbti petys į petį.“
I.Ruginienė teigė turinti viziją dėl būsimosios Vyriausybės sudėties ir jos darbo, bet tai pažadėjo atskleisti po susitikimų su prezidentu ir koalicijos partneriais.
Didžiausia patirtis – profesinėse sąjungose
1981 m. gegužės 24 d. Trakuose gimusi I.Ruginienė – profesinių sąjungų aktyvistė, patekusi į Seimą po ilgų darbo metų profesinių sąjungų veikloje.
I.Ruginienė Vilniaus universitete yra baigusi visuomenės sveikatos studijas. Dirbo visuomenės sveikatos specialiste tuometiniame Valstybiniame aplinkos sveikatos centre. Yra dirbusi ir versle. Vėliau pakeitė profesinę kryptį – baigė miškų ūkio valdymo, o 2022 m. – darbo teisės studijas.
2012 m. ji pradėjo dirbti Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijoje. Buvo jos pirmininkė. 2018 m. tapo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadove. Prieš tapdama Seimo nare bei socialinės apsaugos ir darbo ministre I.Ruginienė buvo Europos profesinių sąjungų konfederacijos viceprezidentė.
Atsakydama į priekaištus, kad jau po to, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą, lankėsi šalies agresorės sostinėje Maskvoje, I.Ruginienė pasakojo, kad Rusijoje ji turi giminių: „2015 ir 2018 m. buvo privačios kelionės. Mano močiutės šaknys – Ukrainoje. Močiutės mama ir jos seserys gyveno Ukrainoje. Po Antrojo pasaulinio karo senelis buvo ištremtas į Sibirą. Ten jie su močiute ir susipažino.“
I.Ruginienės vyras Vismantas Ruginis – verslininkas. Jam priklauso įmonės „Ekonota“ ir „Magnio forma“. Jis eina vadovo pareigas „Magnio formoje“ ir „Poligrafoje“. Pastaroji priklauso Ukrainos piliečiui Rafetui Guliyevui. „Ekonota“ veikia trejus metus. Joje dirba tik vienas darbuotojas. Ši įmonė pardavinėja įvairias plastiko plėveles. Jai vadovauja Andrius Ambroza.
Grigiškėse įsikūrusi „Magnio forma“ veikia jau 10 metų. Ši bendrovė gamina magnio klišes poligrafijos pramonei. Įmonėje taip pat dirba tik vienas žmogus. Prieš tapdama ministre I.Ruginienė tvirtino, kad nė vienas jos vyro verslų nėra susijęs su viešaisiais pinigais. I.Ruginienės motina Diana Raitelaitienė vadovauja Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federacijai.
Inga Ruginienė
