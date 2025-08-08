Po žinios dėl E. Sabučio „socdemai“ nebesupranta, kas vyksta: „Kažkokia katastrofa“

Kaip penktadienį paskelbė Lrytas, paskutinę akimirką iš kovos dėl premjero posto pasitraukęs E.Sabutis turėjo tam priežasčių. Politikui suteiktas specialiojo liudytojo statusas vadinamojoje „čekiukų“ byloje, jo apklausa turėtų vykti Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT).
Kauno apygardos prokuratūra Lrytas nurodė, kad specialiojo liudytojo statusas E.Sabučiui suteiktas „tiriant savivaldybės biudžeto išmokų teisėtumą 2019–2023 metų kadencijos Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams“.
„Priimtas sprendimas apklausti E.Sabutį kaip liudytoją, kuris prokuroro nutarimu apklausiamas apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką“, – patvirtino Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė.
2020 metais E.Sabutis jau buvo išrinktas į Seimą, tad tyrimas turėtų apimti 2019–2020 metus.
„Už kelis mėnesius? Nežinau, man čia kažkokia nesąmonė, nepykit. Aš teisininkas, suprantu, kad teisinės valstybės principai yra aukščiau visko, bet gal šitoje vietoje tai ir teisėta, bet visiškai neteisinga“, – Lrytas situaciją įvertino V.Mitrofanovas.
V.Mitrofanovas: jei būtų žinoję, jo kandidatūros nebūtų teikę
Ilgametis „socdemas“ neslėpė į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumą trečiadienį vykęs vien tam, kad atiduotų balsą E.Sabučiui.
Susisiekimo ministras į kovą dėl premjero posto įšoko paskutinę minutę, likus kelioms valandoms iki partiečių susitikimo. Dar LSDP valdyboje laikinojo pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sprendimu į prezidiumą, kur jau buvo priimtas galutinis sprendimas, atneštos tik dvi pavardės – E.Sabučio ir Ingos Ruginienės. Juozas Olekas buvo atkabintas.
Prezidiume tiek I.Ruginienė, tiek E.Sabutis pristatė savo vizijas, abu buvo rimtai nusiteikę pasivaržyti, tačiau prieš pat balsavimą pastarasis atsitraukė – pranešė, kad premjero posto nesieks, nes sulaukė kažkokios jam nepalankios informacijos.
„Iš tikrųjų staigus E.Sabučio atsitraukimas buvo didžiulė nuostaba. Buvo nesuprantama, įvykiai klostėsi pakankamai greitai. Atvirai kalbant, mes buvome nustebę dėl E.Sabučio atsisakymo. Neabejoju, jeigu būtų įvykęs tikrasis balsavimas, jis būtų kandidatas į premjerus“, – pasakojo V.Mitrofanovas.
Ar jam ir kitiems bendražygiams kilo įtarimų, kad E.Sabutis dar prezidiumo metu gavo žinią apie suteiktą specialiojo liudytojo statusą?
„Nežinau, gali būti įvairių pamąstymų. Gali juk ir iš žmonos gauti žinutę, kad, klausyk, jeigu būsi premjeru, išsiskirsime. Ką čia gali žinoti, iš kur kokia informacija atėjo“, – aiškino Akmenės rajono meras.
Anot jo, kai kurie partiečiai dar prezidiume pradėjo piktintis, kodėl jų nepasiekė J.Oleko kandidatūra.
Pasklido gandai, kad partijos vadovybė E.Sabutį į kovą įmetė specialiai, jog eliminuotų J.Oleką. Tačiau dabar, V.Mitrofanovo teigimu, aišku, kad taip nebuvo. Ir iš paties ministro artimos aplinkos jis susidarė įspūdį, kad E.Sabutis tikrai buvo pasiryžęs eiti premjero pareigas.
Ar M.Sinkevičius galėjo dar prieš teikdamas E.Sabučio kandidatūrą žinoti apie teisėsaugos planus? V.Mitrofanovas tuo labai abejoja.
„Manau, kad tikrai nežinojo. Žinau iš kai kurių bičiulių, kurie buvo tarsi supykę ant Mindaugo, kad keistai tas prezidiumas įvyko. Bet manau, kad M.Sinkevičius nežinojo ir negalėjo žinoti. Jeigu jis būtų žinojęs, jis tikrai nebūtų teikęs E.Sabučio kandidatūros“, – svarstė politikas.
Ar tuomet jam nekeista, kad žinios apie laukiančius nemalonumus E.Sabutis galimai sulaukia tuomet, kai žiniasklaidoje jau skelbiama, jog kovoje dėl premjero posto jis liko dviese su I.Ruginiene? Socialdemokratas sakė nežinantis, kaip viskas buvo, todėl ir komentuoti nenorintis.
Jis labiau stebėjosi, ar tokios informacijos neturėjo visuomenininkas Andrius Tapinas, dar trečiadienį raginęs „socdemus“ išsirinkti E.Sabutį.
„Kyla klausimas, o tai A.Tapinas to nežinojo, pasiūlydamas E.Sabutį kaip idealiausią būsimą premjerą? Dabar irgi turėtų dėl savo pasiūlymo nusivilti, kad ne viską gauna. Arba atvirai siūlo skirti žmogų, žinodamas, kad neužilgo jam bus pareikšti įtarimai. A.Tapinas tokių dalykų juk tikrai nepražiūrės“, – pastebėjo V.Mitrofanovas.
Sako, kad primena gulinčio spardymą
Apskritai jis teigė esąs nusivylęs „čekiukų“ skandalo eiga, dėl kurios politikai vienas po kito krenta kaip lapai.
„Šiandien debesyse matau dar vieną šūvį ir gongą, kaip filme „Bado žaidynės“, kad dar vienas politinio lauko dalyvis žuvo kovoje dėl išgyvenimo. Ar išgyvens, ar tik bus sužeistas – labai svarbu. Reikia laukti“, – kalbėjo meras.
Socialdemokratui buvo gaila ir pačios partijos – tai, kas vyksta, palygino su jau gulinčio spardymu.
„Toks jausmas, kad mūsų partija yra nokdaune, bet toliau ją bandoma spardyti, mušti, daužyti vos ne gulintį. Gali kiek nori šnekėti, kad dirbi valstybei, bet visi šitie mini skandaliukai turės tam tikrų pasekmių“, – prognozavo jis.
Politikas mano, kad šalyje susiformavo neteisingas nusikaltimo ir bausmės už jį suvokimas.
„Toks jausmas, kad išgyvename du karus – vienas, tas tikrasis, kur gauname žinias iš Ukrainos fronto, o kitas – mūsų vidinis, kur laukiame žinių iš fronto, kuris dar politikas šiandien bus nukertamas. Man tai atrodo nebenormalu. Pagrinde kertama tik ant „čekiukų“.
Mielieji teisėsaugos pareigūnai ir visi kiti, nežinau, šiandien, kai pastato stadiono pamatus už šimtą milijonų ir po to nugriauna, pastato antrą kartą, vėl nugriauna, kažkas kazino pralošia 40 milijonų... Ar jūs suvokiate? Kažkas neįmanomo. Ir mes nekertame lošimų priežiūros komisijos žmonių galvų, bankinės priežiūros...
Aš dukrai pervedu pinigus ir ji tuoj gauna žinutę iš banko, kokiu pagrindu jums į užsienį pervedė 1000 eurų. Man čia kažkokia katastrofa. Žinau, kad eilinį kartą A.Tapinas cituos mane, jog aš čia teisinu vagis, machinatorius... Tos žalos dydis turi būti kažkoks adekvatus. Kaip ir suvokimas“, – nurodė V.Mitrofanovas.
R.Kaunas: nežinau, ar pačiam Eugenijui tai nėra staigmena
Seimo narys, Kauno miesto LSDP skyriaus pirmininkas ir partijos valdybos narys Robertas Kaunas portalui Lrytas užsiminė, kad jam žinia apie E.Sabutį taip pat buvo staigmena.
„Su Eugenijumi dar kalbėti nepavyko – aš nežinau, ar tai jam pačiam nėra staigmena, bet turbūt būtų geriausia, jeigu komentuotų jis pats, nes mes tos informacijos jokios neturime. Juolab, kad prieš kelias dienas pats A.Tapinas agitavo už E.Sabutį, tai ar čia pats Andrius nežinojo, kas čia vyksta, ar kas čia buvo, kas įvyko?“ – svarstė R.Kaunas.
Pasak socialdemokrato, jis pats jokių priekaištų ir neigiamų indikacijų dėl E.Sabučio nėra girdėjęs, jų neišsakė ir LSDP kandidatė į premjeres I.Ruginienė.
Kaip šiuo atveju elgtųsi prezidentas Gitanas Nausėda, tvirtindamas ministrus, ar juo dar kartą skirtų ir E.Sabutį, pasakyti esą kol kas sunku: „Matome, kad ir Kelių fondas sukurtas, visi programiniai darbai kaip ir vyksta, tai kažkokių priekaištų lyg ir niekas neišsakė.“
„Mano supratimu, mano interpretacija, pačiam Eugenijui tai yra staigmena. Prezidiumo posėdyje jis pačiame gale paminėjo, kad klausimų gali būti, tai vėlgi... Čia turbūt tie klausimai, kurie dabar ir bus užduodami, kas yra specialiojo statuso suteikimas.
Jį galima interpretuoti įvairiai, bet jis nėra šiandien kažkokio kaltinamojo pobūdžio, tai galbūt kai Eugenijus atsakys į klausimus, galbūt jokio statuso ir nebeliks. Bet dabartiniame fone tas specialusis statusas, jeigu tai būtų kandidatas į premjerus, tai būtų interpretuojama labai blogai, nepaisant to, kad galbūt ir nėra jokios nusikalstamos veikos.
Tai galbūt čia viskas su tuo statusu ir baigsis – gal yra tiesiog kažkokie klausimai, į kuriuos jis turės atsakyti ir tiek, tačiau bet kuriuo atveju bendrame fone tai būtu buvę nelabai gerai“, – komentavo R.Kaunas.
Vitalijus MitrofanovasEugenijus SabutisMindaugas Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių