Parlamentarė tikino, kad jokių įspėjimų apie galimas pratybas, sistemos testavimą Seime negavo – vylėsi, kad ištiko ne pats blogiausias scenarijus.
Visgi pavojus iš tiesų niekam nekilo – kaip portalą Lrytas jau informavo Seimo kanceliarijos atstovai, dėl remonto darbų metu kilusių dulkių Seimo trečiuosiuose rūmuose suveikė priešgaisrinė signalizacija, tad buvo paskelbta apie evakuaciją.
„Pavojaus žmonėms nėra, visi grįžta į darbo vietas“, – nurodoma kanceliarijos komentare.
Portalui Lrytas anksčiau susisiekus su M.Petrauskaite ši teigė, kad ir pati nežino, kas nutiko parlamento rūmuose. Ji svarstė, kad tai galėtų būti ir pratybos, bet atsakymo neturi.
„Jokių žinių esame negavę, dabar esu kieme. Tiesiog dirbome kabinete, išeinant apsaugos pasiklausiau, ar čia pratybos, ar tikra situacija, tai jie neturėjo atsakymo“, – sakė Seimo narė, pridūrusi, kad kitų kolegų aplink nematė.
„Bet gal pro kitas duris kiti išėjo. (...) Jausmas tai tikrai (nekoks), tokioje situacijoje...“ – kalbėjo M.Petrauskaitė.
„Aš įsivaizduoju, kad jeigu būtų realiai pratybos, tai būtų informuoti darbuotojai. Suprantu, kad Seimo narių dabar nėra, sesijos nėra. Gal čia ir su remontu kažkas susiję“, – versijas kėlė politikė.
Į darbo vietas politikams jau leista sugrįžti.
Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną. Šiuo metu Seimo rūmuose ir kieme vyksta dideli remontai, daugiau apie tai skaitykite ČIA.
