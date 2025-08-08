Žinios, kurios šviečia.
Skaudi netektis: po klastingos ligos mirė mokytoja V. Jarusevičienė

2025 m. rugpjūčio 8 d. 17:10
Alytaus Šv. Kazimiero parapijos bendruomenę sukrėtė skaudi netektis – mirė Šaltinių progimnazijos mokytoja, bažnyčios choro narė Vaida Jarusevičienė.
Šia liūdna žinia feisbuko paskyroje pasidalijo bažnyčios kunigas Rytis.
„Vos prieš du mėnesius įsisukus itin klastingai ligai – į Amžinuosius Tėvo Namus sugrįžo mūsų parapijos choristė Vaida Jarusevičienė (choras „Aušros vaikai“, vad. Rimutė). Liepos 11 d. Vaidai suėjo 47 – eri... Liūdime, labai labai.
Nuoširdžiai užjaučiame ir malda apkabiname Vaidos vyrą, abu sūnus, tėvus, sesę, visus artimus, mokinius, bendradarbius, draugus ir visus, su kuriais Vaida bendravo ir keliavo šio gyvenimo kelionę drauge.
Ypatingas guodžiantis apkabinimas choreliui, kuris labai jautriai ir su malda išgyveno Vaidos ligos kelionę, jautriai pasitiko ir šią žinią. Su Vaida atsisveikinti galima rugpjūčio 8 d. nuo 9 val. „Skausmo užuovėjos“ 1 salėje. Šv. Mišios mūsų, Alytaus Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, rugpjūčio 8 d. 18 val.
Po šv. Mišių salėje Vaidos mylėtas chorelis giedos giesmes ir melsis Rožinio maldą.
Vaidą išlydėsime į paskutinę žemišką kelionę rugpjūčio 9 d. 12.15 val. Laidotuvės – I Alytaus kapinėse (Klevų gatvė)“, – skaudžia žinia pasidalijo Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas.
