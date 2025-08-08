V. Čmilytė-Nielsen apie G. Nausėdos susitikimą su Izraelio prezidentu: tikiuosi, kad kalbėjo be užuolankų

„Lietuvoje ką tik lankėsi Izraelio prezidentas. Noriu tikėti, kad mūsų prezidentas turėjo galimybę drąsiai ir be užuolankų pasakyti, kad dviejų valstybių sprendimas yra tas sprendimas, kurį Lietuva palaiko ir nuosekliai palaikė. Tolesnė eskalacija prie minėtos rezoliucijos – nepriartina“, – penktadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Pastaruoju metu Izraelis patiria didžiulį tarptautinį spaudimą nutraukti suintensyvintą karinę kampaniją Gazos Ruože ir į šią apsiaustą teritoriją įleisti skubią humanitarinę pagalbą.
G. Nausėda anksčiau situaciją Gazos Ruože yra pavadinęs humanitarine katastrofa, kuri, anot jo, negali toliau tęstis. Todėl, kaip akcentavo šalies vadovas, Europa privalo dėti visas pastangas, kad užkirstų kelią tolesnėms civilių žūtims.
Tiesa, kaip skelbta anksčiau, Izraelio saugumo kabinetas penktadienį ryte pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlymui karine jėga perimti Gazos miesto kontrolę ir nuginkluoti Palestinos smogikų organizaciją „Hamas“, teigiama B. Netanyahu kanceliarijos išplatintame pranešime.
Pareiškime nurodoma, kad kabinetas pritarė tam, jog Izraelio kariuomenė perimtų šiaurinėje ruožo dalyje esantį Gazos miestą, tuo pat metu teikiant humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams už mūšių zonų ribų.
B. Netanyahu kanceliarija pranešė, kad kabinetas patvirtino premjero planą, pagal kurį mainais į daugiau nei 22 mėnesius besitęsiančio karo pabaigą numatoma nuginkluoti „Hamas“, grąžinti Izraeliui įkaitus, demilitarizuoti Gazos Ruožą ir šioje teritorijoje užtikrinti „Izraelio saugumo kontrolę“.
Plane taip pat numatyta, kad teritoriją turėtų valdyti „alternatyvi civilinė vyriausybė – ne „Hamas“ ir ne Palestinos savivalda“.
Plane nenurodyta, ar Izraelis sieks perimti visą Gazos Ruožą, nors B. Netanyahu ketvirtadienį sakė, kad tai yra jo plano dalis.Jis buvo patvirtintas po daugiau nei 10 valandų trukusio Saugumo kabineto posėdžio, kuris baigėsi penktadienio rytą.
Apskaičiuota, kad Izraelis šiuo metu kontroliuoja apie 75 proc. iš esmės sunaikintos teritorijos, kurioje gyvena apie 2 mln. palestiniečių.
Izraelio žiniasklaida pranešė, kad visiškai okupacijai užbaigti Izraelio kariuomenei gali prireikti iki pusės metų.
Viktorija Čmilytė-NielsenGitanas NausėdaIzraelis
Rodyti daugiau žymių