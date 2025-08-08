V. Čmilytė-Nielsen apie I. Ruginienės vyrui Ukrainoje skirtą baudą: atsakymus turi pateikti tarnybos

„Galėtų būti (svarus argumentus – ELTA)“, – paklausta apie prezidento sprendimą dėl I. Ruginienės skyrimo premjere, „Žinių radijui“ sakė liberalų lyderė.
„Ši istorija yra iškalbinga detalė. Taip pat iškalbingas yra ir paaiškinimas, kad I. Ruginienė to nepavadino žmogiškąja klaida, bet tiesiog atpasakojo tas detales. Visgi, tai labiau panašu į nedeklaruotą dalį siuntinio, nes kalba eina ne apie kilogramą ir ne apie 10 kilogramų kažkokios medžiagos, bet suprantu, kad ten skaičiuojama tonomis. Matyt, netyčia tokių dalykų irgi nepadarysi“, – aiškino V. Čmilytė-Nielsen.
Tiesa, pasak jos, savo vertinimą dėl šios situacijos turėtų pateikti ir atitinkamos šalies tarnybos. Tai esą galėtų prezidentui padėti teisingą sprendimą ir išvengti situacijos, kurioje atsidūrė Vyriausybės vadovo pareigas praėjusią savaitę palikęs Gintautas Paluckas.
„Dėl visų šitų klausimų, matyt, savo vertinimą, atsakymus turi pateikti ir atitinkamos tarnybos. Galbūt ta trumpa, vienos dienos pauzė, kuri buvo paimta prezidento, tam ir buvo skirta“, – sakė liberalų lyderė.
„Akivaizdu, kad kai kalba ėjo apie G. Palucko kandidatūros tvirtinimą, susidaro įspūdis, kad visuomenininkai, šiek tiek panagrinėję situaciją, tiek praeities tiek besivystančių istorijų aplinkybes, rado daugiau negu, pavyzdžiui, žinojo prezidentas. Tai nėra labai geras ženklas“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienio vakarą visuomenininkas A. Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“ (…). Istorija trumpai: Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą“, – rašoma įraše, kuriame remiamasi Užhorodo miesto teismo sprendimu.
Pats V. Ruginis, LRT radijui su juo susisiekus, situacijos nekomentavo.
Savo ruožtu I. Ruginienė, komentuodama situaciją, nurodė, jog muitinės pareigūnai transportuojamus likučius prilygino atskiram produktui, o jos vyrui atskira bauda nebuvo skirta – nuobaudą sudarė nedeklaruotos prekių dalies konfiskavimas.
Viktorija Čmilytė-NielsenLiberalų sąjūdisLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių