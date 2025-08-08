Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
V. Čmilytė–Nielsen: skirtingai nei krašto apsaugos ministrė, E. Paulavičius pasielgė valstybiškai

2025 m. rugpjūčio 8 d. 09:08
Krašto apsaugos ministrės iš karinės žvalgybos direktoriaus pareigų nušalintam pulkininkui Elegijui Paulavičiui pasitraukus iš tarnybos po abipusio susitarimo su ministerija, liberalė Viktorija Čmilytė–Nielsen sako, kad jis pasielgė valstybiškai, skirtingai nei pati Dovilė Šakalienė.
„Aš manau, kad buvęs vadas pasielgė valstybiškai, skirtingai negu krašto apsaugos ministrė. Jeigu prisiminsime, jis nepuolė komentuoti situacijos, kuri jam, natūralu, žmogiškai ir visos karjeros prasme buvo labai skausminga“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė–Nielsen.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) priklausanti liberalė teigė, kad visgi ministerijos sprendimas nušalinti E. Paulavičių nuo pareigų dabartiniame geopolitiniame kontekste buvo neatsakingas.
„Tas, kas buvo padaryta ir kaip buvo padaryta, neatlaiko kritikos, ypatingai turint galvoje dabartinį kontekstą, kad esame priešas „Zapad“ pratybose. Taip silpninti, demotyvuoti svarbiausias kertines tarnybas, galima sakyti, stumdyti ir mėtytis labiausiai patyrusiais karininkais, mano galva, yra pavojinga“, – sakė ji.
ELTA primena, kad birželio pabaigoje paaiškėjo, jog Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktorius E. Paulavičius buvo nušalintas nuo pareigų ir perkeltas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.
Šią savaitę ministrė teigė, kad E. Paulavičius pateikė prašymą pasitraukti iš kariuomenės. Pulkininkas taip pat atsiėmė teismui pateiktą skundą, kuriuo ginčijo sprendimą jį atleisti.
Krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė teigė, kad pastarasis sprendimas priimtas dėl gautų skundų apie darbuotojų teisių pažeidimus. Politikės teigimu, situacija departamente pablogėjo E. Paulavičiui sužinojus, kad jis nebus skiriamas antrai kadencijai. Pulkininko kadencija baigiasi šių metų rugpjūtį.
Anot ministrės, apie perkėlimą į rezervą E. Paulavičius informuotas tą pačią dieną, kai generalinis inspektorius pradėjo aplinkybių patikrinimą dėl gautų skundų.
Krašto apsaugos ministrė taip pat nurodė, jog nušalinamam E. Paulavičiui buvo pasiūlytos ir kitos, aukštesnės, pareigos, tačiau buvęs AOTD vadovas jų atsisakė.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) susitiko tiek su D. Šakaliene, tiek su E. Paulavičiumi. Netrukus komitetas rekomendavo ministrei grąžinti pareigūną į postą, tačiau D. Šakalienė rekomendacijos nepaisė.
Portalas lrt.lt, remdamasis šaltinių informacija, pranešė jog naujuoju AOTD vadovu ketinama skirti buvusį Specialiųjų operacijų pajėgų vadovą Mindaugą Mažoną.
AOTD direktorių skiria krašto apsaugos ministras.
