Iš ligoninėje gydomo Vytauto Landsbergio – žinutė

Profesorius savo feisbuko paskyroje pasidalino nuotrauka, kurioje jis – ligoninės lovoje, o šalia – jį lankantis galiūnas, Europos čempionas Dainius Repšys.
„Su čempionu Dainium mes visus pergalėsim!“ – rašoma V.Landsbergio įraše feisbuke.
Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas Lrytas pranešė, kad V.Landsbergis į medikus kreipėsi dėl judėjimo problemas keliančio sindromo.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.
Po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai.
Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.