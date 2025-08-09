Žinios, kurios šviečia.
Iš ligoninėje gydomo Vytauto Landsbergio – žinutė

2025 m. rugpjūčio 9 d. 19:09
Lrytas.lt
Profesorius Vytautas Landsbergis šeštadienio vakarą pasidalijo žinia iš Santaros klinikų, kur jis tebegydomas.
Profesorius savo feisbuko paskyroje pasidalino nuotrauka, kurioje jis – ligoninės lovoje, o šalia – jį lankantis galiūnas, Europos čempionas Dainius Repšys.
„Su čempionu Dainium mes visus pergalėsim!“ – rašoma V.Landsbergio įraše feisbuke.
Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas Lrytas pranešė, kad V.Landsbergis į medikus kreipėsi dėl judėjimo problemas keliančio sindromo.
„Prof. Vytautas Landsbergis kreipėsi į Santaros klinikas dėl komplikuoto skausminio sindromo, kuris kelia judėjimo problemų. Profesorius hospitalizuotas į klinikas ištyrimui ir gydymui“, – tuomet teigė klinikos.
Po apžiūros nuspręsta profesorių gabenti į ligoninę. Ten jam buvo atlikti išsamesni tyrimai.
Pastarąjį kartą ligoninėje V. Landsbergis buvo atsidūręs kovo pradžioje.
