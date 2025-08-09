Lietuvoje – baltarusių mitingas suklastotų prezidento rinkimų metinių proga

Anot mitingų dalyvių, tai – ne tik simbolinis paminėjimo renginys, bet ir kovos už laisvę dalis.
„Represijos nesusilpnėjo. Baltarusių klausimas vis dar išlieka aktualus. Šiandien yra suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų metinės, ir mes susirinkome čia išsakyti savo poziciją ir parodyti, kad mes ir toliau stengsimės ir nepasiduosime, kol režimas nebus nuverstas“, – Eltai sakė mitingo dalyvė Tatjana.
Šiuo renginiu, organizatorių teigimu, siekiama parodyti režimui, kad baltarusiai ir toliau gins savo teises bei kovos už laisvą Baltarusiją.
„Prisiminti tuos, kuriuos praradome, paremti tuos, kurie yra kalėjime, parodyti, kad mes nepasidavėme, padėkoti Lietuvai už paramą baltarusiams kelyje į laisvę“, – teigė organizatoriai.
„Baltarusiai nesustoja ir nepasiduoda. Ir nesustos, ir nepasiduos. Baltarusiai toliau laikosi kartu ir gina savo teises bei laisvą nepriklausomą Baltarusiją“, – pabrėžė jie.
Į mitingą susirinkusiųjų rankose plazdėjo plakatai su politinių kalinių nuotraukomis ir vardais, Europos Sąjungos, Lietuvos, Ukrainos bei Baltarusijos istorinėmis vėliavomis. Kai kurie renginio dalyviai vilkėjo tautiniais kostiumais, buvo dainuojamos tautinės dainos. Mitingo pradžioje buvo sugiedoti Lietuvos ir Baltarusijos himnai.
Po mitingo taip pat suplanuotos eitynės iki Baltarusijos ambasados. Ten, prie Minsko režimo aukų memorialo, planuojama uždegti žvakutes, skirtas už laisvę kovojusiems ir žuvusiems asmenims.
Vilniaus miesto savivaldybės atstovo Gabrieliaus Grubinsko teigimu, renginiui buvo išduotas leidimas, pagal kurį mitinge dalyvauti galėjo iki 300 žmonių.
ELTA primena, kad prieš penkerius metus Baltarusijoje vykusius prezidento rinkimus laimėjo A. Lukašenka.
Paskelbus oficialios rinkėjų apklausos rezultatus, patvirtinančius A. Lukašenkos pergalę prieš opozicijos atstovę Svetlaną Cichanouvskają, visoje šalyje kilo protestai, smerkiantys rinkimus ir vadinantys juos suklastotais.
Policija prieš protestuotojus naudojo garsines granatas, ašarines dujas ir gumines kulkas. Protestų metu buvo sulaikyta apie 3 tūkst. žmonių.
Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 60 tūkst. Baltarusijos piliečių.
