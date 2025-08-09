Žinios, kurios šviečia.
Testas. Ar atsimenate Lietuvos Respublikos ministrus pirmininkus?

2025 m. rugpjūčio 9 d. 09:03
Lietuvai vėl reikia naujo ministro pirmininko... Mažiau nei metus Vyriausybei vadovavęs Gintautas Paluckas atsistatydino ir valdantieji sprendžia, kas labiausiai tinkamas eiti šias pareigas.
Kol vyksta naujo ministro pirmininko paieškos, siūlome prisiminti buvusius mūsų šalies Vyriausybės vadovus ir atsakyti į dvylika klausimų apie juos.
