Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugpjūčio 9 d. 09:03
Testas. Ar atsimenate Lietuvos Respublikos ministrus pirmininkus?
2025 m. rugpjūčio 9 d. 09:03
Lietuvai vėl reikia naujo ministro pirmininko... Mažiau nei metus Vyriausybei vadovavęs Gintautas Paluckas atsistatydino ir valdantieji sprendžia, kas labiausiai tinkamas eiti šias pareigas.
Daugiau nuotraukų (2)
Kol vyksta naujo ministro pirmininko paieškos, siūlome prisiminti buvusius mūsų šalies Vyriausybės vadovus ir atsakyti į dvylika klausimų apie juos.
Testas
lrytas.lt testai
Politika
Rodyti daugiau žymių