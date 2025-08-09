Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: Baltarusijos pasienyje nefiksuota neteisėtų migrantų

2025 m. rugpjūčio 9 d. 08:18
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą pasieniečiai nefiksavo sieną neteisėtai bandžiusių kirsti migrantų, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba penktadienį fiksavo 21 tokį asmenį, o Lenkijos pareigūnai pranešė praėjusią parą apgręžę 162 neteisėtus užsieniečius.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 990.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 23,9 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)nelegalūs migrantaiMigrantai iš Baltarusijos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.