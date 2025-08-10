D. Šakalienė: Lietuva stiprins bendradarbiavimą su Pensilvanijos nacionaline gvardija dronų srityje

„Rusija išlieka ilgalaike grėsme, todėl precedento neturinčiu greičiu vystome nacionalinę diviziją, modernizuojame kariuomenę ir stipriname pasienį. Tris dešimtmečius trunkantis bendradarbiavimas su Pensilvanijos nacionaline gvardija tapo pavyzdiniu. Atsižvelgiant į sudėtingą saugumo situaciją su PANG plėtosime bendradarbiavimą dronų ir antidronų sistemų srityje. Ypatingą dėmesį skirsime dronų operatorių ruošimui ir dalinimusi išmoktomis pamokomis“, – vizito į JAV išvakarėse teigia D. Šakalienė.
Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija (KAM), D. Šakalienė rugpjūčio 11–13 dienomis lankysis JAV, kur susitiks su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadovybe, JAV nacionalinės gvardijos biuro vadu, gynybos pramonės ir dirbtinio intelekto kompanijų atstovais.
Pensilvanijos nacionalinė gvardija pagal Valstijų partnerystės programą su Lietuva bendradarbiauja nuo 1993 metų.
Per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Įsigijimai iš JAV sudaro beveik 20 proc. visų Lietuvos įsigijimų. Lietuva iš amerikiečių perka prieštankines raketų sistemas „Javelin“, šarvuotuosius visureigius JLTV, sraigtasparnius „Black Hawk“, raketines artilerijos sistemas „Himars“, AMRAAM raketas, skirtas vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms NASAMS, dronus „Switchblade“ ir kt.
Dovilė ŠakalienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)JAV
