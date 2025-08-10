I. Šimonytė įvertino I. Ruginienės kandidatūrą: pavojinga situacija

„Tai, mano supratimu, yra dar pavojingesnė situacija, kadangi tarsi diktuotų, kad šis pasirinkimas yra padarytas ne todėl, kad partijoje nėra patyrusių politikų, ne todėl, kad partijoje nėra kam užimti premjero pareigas, o todėl, kad tiesiog kažkam patogu nesimatyti pirmose linijose, bet spręsti dalykus, pirmose linijose laikant simpatišką partijos veidą“, – LRT televizijos laidoje „Savaitė“ kalbėjo I.Šimonytė.
Patirties trūkumas
Vertindama I.Ruginienės kandidatūrą į premjerus I.Šimonytė teigė su pavydu žiūrinti į ministrės pasitikėjimą savimi.
„Kiek stebiu šią situaciją, tai tokiu baltu pavydu pavydžiu poniai I.Ruginienei savivertės, nes, nors žmonės sakydavo, kad man jos netrūksta, bet tikrai dar labai toli iki to – norėčiau jos tiek turėti“, – LRT televizijai sekmadienį kalbėjo I.Šimonytė.
Buvusi premjerė stebėjosi, kaip taip atsitiko, kad 15 tūkst. narių turinti socialdemokratų partija negalėjo pasiūlyti labiau patyrusio politiko. I.Šimonytė atkreipė dėmesį, kad, būnant ministru pirmininku, yra bent kelios plotmės, kur toji patirtis yra reikalinga.
„Reikalinga praktinė buvimo politikoje patirtis – supratimo, kaip veikia politika. Galima sakyti, kad šiek tiek jo ponia I.Ruginienė turi, nes dalyvavo ir trišalėje taryboje, ir vadovavo profesinėms sąjungoms – visa tai yra trišalio dialogo dalis. Tarsi tose diskusijose nėra visiška naujokė, bet, vis dėlto, ta politinė kasdienybė, politinė virtuvė šiek tiek skiriasi nuo tokių formatų, kokie poniai I.Ruginienei įprastesni“, – kalbėjo I.Šimonytė.
Tuo pačiu buvusi Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad I.Ruginienė turės laviruoti ir su koalicijos partneriais.
„Visada yra koalicija, ir koalicijoje dar yra ir veikimo lygmuo, kuris reikalauja, kad sugebėtum sutelkti koaliciją tiems bendriems darbams. To paprastai iš premjero to tikimasi“, – atkreipė dėmesį ji.
Be to, I.Šimonytė iškėlė ir I.Ruginienės autoriteto pačioje socialdemokratų partijoje klausimą.
„Dabar girdime labai daug gražių žodžių, komplimentų avansu, bet vis dėlto reikia įvertinti, kad ta patirtis – nežinau, ar jos kada nors būna per daug, o per mažai tai tikrai būna“, – dėstė I.Šimonytė.
Ekspremjerę taip pat nustebino argumentai, esą I.Ruginienės kandidatūra pasirinkta dėl to, kad ministrė yra teigiamai vertinama visuomenėje.
„Girdėjau tokią absurdišką teoriją, kad ponia I.Ruginienė pasirinkta todėl, kad jos reitingai gražūs. Tai ponios I.Ruginienės reitingai dabar yra viena, ponios I.Ruginienės, jeigu ji taps ministre pirmininke, reitingai bus visai kitas dalykas. Nes nebegalėsi pasislėpti už Vilijos Blinkevičiūtės, nebegalėsi niekam argumentuoti, kad esu labai miela, maloni ir šiaip simpatiškas žmogus.
Reikės kiekvieną dieną atsakinėti į milijoną klausimų. Dalyje tų klausimų, kaip ten bežiūrėtum, ponia I.Ruginienė neturi jokio praktinio patyrimo. Premjero darbas yra ne tik socialinė apsauga – gal dėl to ponia V.Blinkevičiūtė niekada ir nesiryžo tapti premjere. Tai ir ekonomika, ir energetika, ir krašto apsauga, ir užsienio reikalai, susisiekimas, infrastruktūra, civilinė sauga“, – vardijo I.Šimonytė.
„Gyvename tokioje realybėje, kad nėra „palauk“ – negali pasakyti, kad dabar aiškinsiuosi, man reikės mokytis, turiu su kažkuo susipažinti. Turi šiandien, čia ir dabar atsakinėti, nes kitokie atsakymai netenkina“, – pridūrė ji.
Tad I.Ruginienė, anot I.Šimonytės, galimai turi gilų vienos srities išmanymą, tačiau premjero pareigose reikia nemenko išmanymo daugelyje sričių, kurios ministrei yra svetimos.
„Tada ir užduodame sau klausimą, į kokią situaciją mes patektume, jeigu I.Ruginienė būtų patvirtinta. Ar tai reiškia, kad ji mokysis, o mes visi stebėsime tą mokymosi procesą be kažkokių aiškių rezultatų kitose srityse, kurios jai dar nepažįstamos?
Ar vis dėlto tas sritis kažkaip vairuos žmonės, kurių mes dabar nematome ir galbūt niekada nepamatysime rampų šviesoje? Tai, mano supratimu, yra dar pavojingesnė situacija, kadangi tarsi diktuotų, kad šis pasirinkimas yra padarytas ne todėl, kad partijoje nėra patyrusių politikų, ne todėl, kad partijoje nėra kam užimti premjero pareigas, o todėl, kad tiesiog kažkam patogu nesimatyti pirmose linijose, bet spręsti dalykus, pirmose linijose laikant simpatišką partijos veidą“, – svarstė I.Šimonytė.
Šis sprendimas, anot ekspremjerės, atrodo tokia pati apgaulė, kaip ir socialdemokratų partijos rinkiminė kampanija, kai V.Blinkevičiūtė rinkėjams buvo pasiūlyta kaip būsima premjerė.
„Dabar ponia I.Ruginienė gal ir bus patvirtinta premjere, bet ar ji tikrai bus premjerė – labai didelis klausimas“, – abejojo I.Šimonytė.
Ingrida ŠimonytėInga RuginienėVyriausybė
