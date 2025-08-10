Orai
2025 m. rugpjūčio 10 d. 14:21
Po socialdemokratų įsiūčio dėl kritikos D. Šakalienei – S. Skvernelio atsakas
2025 m. rugpjūčio 10 d. 14:21
Edmundas Jakilaitis, politika.lt
Seimo pirmininko Sauliaus Skvernelio ir jo vadovaujamos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovų pareiškimai ir veiksmai sukėlė tikrą socialdemokratų įsiūtį.
Daugiau nuotraukų (6)
Saulius Skvernelis
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
Giedrimas Jeglinskas
Rodyti daugiau žymių