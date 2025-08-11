N. Grunskienė atskleidė daugiau informacijos apie iš traukinio iššokusį rusą

„Turiu tik tokią pirminę informaciją, kad jis buvo sulaikytas, bet kitoje šalyje. Kol kas plačiau negaliu komentuoti“, – žurnalistams pirmadienį sakė N. Grunskienė.
Vidaus reikalų ministerija (VRM) rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos tarnybos rado iš Kaliningrado tranzitinio traukinio birželio mėnesį pabėgusį Rusijos pilietį.
ELTA primena, kad Rusijos pilietis, kaip įtariama, birželio 17 d. iššoko iš važiuojančio Kaliningrado tranzitinio traukinio Kybartų apylinkėse. Bėglio anksčiau ieškojo pasieniečių sraigtasparnis, kinologai, ekspertai su dronais, tačiau žmogaus pėdsakų aptikti nepavyko.
Turimais pirminiais duomenimis, traukiniui likus važiuoti iki Kybartų geležinkelio stoties 25 min. (tarp Pilviškių ir Kybartų), palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias ir galėjo iššokti minėtas asmuo.
Kaip teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, atlikus vidinį patikrinimą, nustatyta, kad Lietuvos pareigūnai, reaguodami į minėtą incidentą, pažeidimų nepadarė.
Nida Grunskienėgeneralinė prokurorėRusija
