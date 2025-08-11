Po R. Žemaitaičio užuominų dėl koalicijos ateities – demokratų reakcija

Visgi „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis jau kalba užuominomis ir leidžia suprasti, kad Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ likimas koalicijoje pakibęs ant klaustuko.
„Kadangi suprantu, kad Saulius Skvernelis nebedalyvauja koalicijoje, nes jiems yra nepakeliui su „Nemuno aušra“, matyt, reikės ieškoti kitų koalicijos partnerių. Galvosime, ką daryti“, – pareiškė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
„Gali būti ir „valstiečiai“. Kodėl gi ne?“ – teigė jis, paklaustas, ar nauja koalicija gali būti formuojama su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
Į tai sureagavo ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Linas Kukuraitis. Kalbėdamas su portalu Lrytas jis svarstė, kad socialdemokratai visgi greičiausiai veikia pagal koalicinę sutartį, todėl pirmiau susitiko su didesniais koalicijos partneriais.
„Sakyčiau, kad socialdemokratai renkasi, su kuo susitikti. Jie yra pagrindiniai partneriai ir tie, kurie iš tiesų turi visus koalicijos raktus savo rankose, tai jie daro sprendimus, su kuo susitikti.
Man atrodo, tai yra daugiau tokia žinia, kad jie laikosi dabartinės koalicijos sutarties, kurioje „Nemuno aušra“ yra didesnis partneris, ir normalu, kad su jais susitinka pirmaisiais. O kadangi mes esame mažesnis partneris, turintis mažiau žmonių Seime, dėl to normalu, kad su mumis susitiks antru užėjimu“, – komentavo L.Kukuraitis.
Demokratus, pasak L.Kukuraičio, LSDP derybinė grupė kviečiasi antradienio rytą. R.Žemaitaičio žodžių jis per daug nesureikšmino.
„Priminsiu, kad S.Skvernelis nesprendžia dėl koalicijos, dėl koalicijos sprendžia socialdemokratai. Mes esame išsakę nuomonę, kad tiek pradžioje formuojant koaliciją, lapkričio mėnesį, tiek ir dabar, valdančioji koalicija be „Nemuno aušros“ yra įmanoma.
Tą esame ne kartą įvardiję, siekiant, kad ne tik socialdemokratai persikrautų, nes keitėsi ir partijos pirmininkas, turime naują kandidatę į premjerus, bet kartu būtų galima perkrauti ir koaliciją, turėti visai kitas politinės kultūros galimybes, negu šį pusmetį, kai ir prokurorė kartas nuo karto ateidavo į Seimą, ir nauji tyrimai vis pradedami apie mūsų koalicijos partnerius.
Mes galvojame, kad tai gali ir turi keistis, bet tikrai ne S.Skvernelis sprendžia dėl koalicijos, lygiai taip pat ir ne R.Žemaitaitis. Sakyčiau, socialdemokratai turi galimybę, kadangi turėjo tokius didelius pokyčius partijoje, taip pat gali ir peržiūrėti koaliciją“, – aiškino L.Kukuraitis.
Kol kas, pasak politiko, demokratai nėra priėmę sprendimo, ar „Nemuno aušrai“ likus koalicijoje jie patys taip pat joje lieka, ar iš jos visgi išeina – diskutuoti esą reikės bet kuriuo atveju.
„Mes esame įsipareigoję valdyboje svarstyti socialdemokratų pateiktą siūlymą, koks jis bebūtų – ar su „Nemuno aušra“, ar be jos, ir tada valdyba turėtų priimti sprendimus. Bet kuriuo atveju svarstymas bus“, – patikino L.Kukuraitis.
V.Sinkevičius: taip vyko ir praėjusį kartą
O štai Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius naujienų portalui Lrytas nurodė teigiamai vertinantis tai, kad socialdemokratai pirmiausiai susitiko su „aušriečiais“.
„Lygiai taip pat įvyko ir praėjusį kartą. Pirmiausiai buvo sudaryta koalicija su „Nemuno aušra“, ir jau mums buvo pasiūlyta: „Arba jungiatės, arba ne, nes mes jau turime susitarimą su „Nemuno aušra“ ir turime užsitikrinę 72 balsus“.
Tai labai panašiai vyksta ir dabar – pirmiausiai yra susitikimas su „Nemuno aušra“, – pastebėjo V.Sinkevičius.
Visgi, europarlamentaras pabrėžė, kad tai – socialdemokratų pasirinkimas.
„Jie turi teisę rinktis, su kuo susitikti, su kuo kalbėtis, su kuo konsultuotis. Jie konsultuosis su visais koalicijos partneriais.
Aš noriu tikėti, kad tos konsultacijos yra labai reikalingos galų gale įsivertinti praėjusius metus, kaip koalicijai sekėsi dirbti, kas sekėsi, kas nesisekė, ką galima daryti geriau, kaip galime stabilizuoti padėtį valstybėje, Vyriausybėje, kaip išvengti nereikalingų skandalų, kurie užgožia ministrų daromą darbą“, – kalbėjo demokratų vicepirmininkas.
Tai ar istorija kartojasi – socialdemokratai vėl praneš, kad jau susitarė su „Nemuno aušra“?
„Matysime. Rytoj susitinkame su kolegomis socialdemokratais. Mūsų tikslas – stabiliai dirbanti valstybė, Vyriausybė.
Jeigu socialdemokratų bus toks pats tikslas, mes rasime bendrą kalbą“, – pabrėžė europarlamentaras.
Primename, kad pirmadienio rytą į LSDP būstinę sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje atvyko valdančiosios „Nemuno aušros“ atstovai. Kaip žurnalistų paklaustas teigė politinės jėgos vadovas R.Žemaitaitis, su socdemais ketinama apsitarti dėl politinės ir koalicijos ateities.
„Pasiderėsime, pasišnekėsime, nuomonėmis susikeisime ir žiūrėsime, kas čia gaunasi“, – žurnalistams sakė R.Žemaitaitis.
„Svarbiausia, kad mūsų programiniai dalykai būtų įgyvendinti. Jeigu jie bus toliau įgyvendinami, galėsime toliau dirbti“, – pridūrė jis.
Į partijos būstinę atvyko ir laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kandidatė į premjeres Inga Ruginienė bei jų kolegos – Seimo vicepirmininkai Juozas Olekas, Orinta Leiputė, Rasa Budbergytė, europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis. Pastarieji yra koalicijos derybinės grupės nariai.
R.Žemaitaitis į LSDP būstinę atvyko kartu su partijos kolegomis Robertu Puchovičiumi ir Artūru Skardžiumi – pasak „aušriečių“ lyderio, jie yra partijos derybinės grupės nariai.
Trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į atsistatydinusio Gintauto Palucko vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Ingą Ruginienę.
Jeigu G.Nausėdai tiks I.Ruginienės kandidatūra, šalies vadovas ją turėtų teikti Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
koalicijaVirginijus SinkevičiusLinas Kukuraitis
Rodyti daugiau žymių