Prasideda koalicinės derybos: „socdemų“ būstinėje – neskelbtas susitikimas su R. Žemaitaičiu

Čia jis susitiko su LSDP suformuota derybine grupe. Pasirodė ir socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė.
„Pasiderėsime, pasišnekėsime, nuomonėmis susikeisime ir žiūrėsime, kas čia gaunasi“, – žurnalistams sakė R.Žemaitaitis.
„Socdemų“ derybinę grupę sudaro laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, I.Ruginienė, Juozas Olekas, Rasa Budbergytė, Vytenis Povilas Andriukaitis ir Orinta Leiputė.
R.Žemaitaitis į LSDP būstinę atvyko kartu su partijos kolegomis Robertu Puchovičiumi ir Artūru Skardžiumi – pasak „aušriečių“ lyderio, jie yra partijos derybinės grupės nariai.
Su Sauliaus Skvernelio demokratais LSDP derybinė grupė žada susitikti šią savaitę, tačiau kada konkrečiai, nedetalizuojama. Lrytas žiniomis, toks susitikimas turėtų įvykti antradienį. Beje, S.Skvernelis yra išreiškęs norą pirmiausia pasikalbėti siauresniame rate su M.Sinkevičiumi ir I.Ruginiene.
Demokratai koaliciją su „Nemuno aušra“ yra pavadinę klaida ir sako abejojantys dėl tolesnio darbo kartu. „Aušriečius“ koalicijoje jie mieliau pakeistų valstiečiais.
Tačiau gali būti, kad valstiečiai koalicijoje gali pakeisti pačius demokratus. „Socdemams“ įgriso įsakmus S.Skvernelio tonas ir demokratų keliami reikalavimai.
Lrytas žiniomis, socialdemokratai nepatingėjo pasiskaičiuoti, kaip Seimo pavasario sesijoje jų projektus palaikė tiek vieni, tiek kiti koalicijos partneriai. Tokia statistika – akivaizdžiai ne demokratų naudai.
Socialdemokratų poziciją dėl „aušriečių“ ir demokratų puikiai atspindi ir sprendimas pirmiau kalbėtis pasikviesti R.Žemaitaitį.
„Kadangi suprantu, kad S.Skvernelis nebedalyvauja koalicijoje, nes jiems yra nepakeliui su „Nemuno aušra“, matyt, reikės ieškoti kitų koalicijos partnerių. Galvosime, ką daryti“, – prieš susitikimą su LSDP derybine grupe sakė jis.
„Gali būti ir valstiečiai. Kodėl gi ne?“ – teigė R.Žemaitaitis, paklaustas, ar nauja koalicija gali būti formuojama su valstiečiais.
Užkulisiuose kalbama, kad atkabinę demokratus „socdemai“ galėtų sau pasilikti Seimo pirmininko postą, kuris galėtų atitekti iš kovos dėl premjero kėdės eliminuotam J.Olekui.
„Nemuno aušra“ jau garsiai kalba ir apie siekį į jiems priklausančias ministerijas deleguoti savo partijos žmones. Anksčiau jiems to padaryti neleido prezidentas Gitanas Nausėda, pareiškęs, kad „aušriečių“ kandidatų jis netvirtins.
