„Nemuno aušrai“ vėl įgėlęs S. Skvernelis abejoja likimu koalicijoje: „Nebūčiau toks tvirtas“

„Akivaizdžiai (Prezidentūros pozicija dėl „Nemuno aušros“ pasikeitė – ELTA). Tai, kas buvo ištransliuota tokio (prezidento – ELTA) patarėjo, kuris ne visą laiką vartoja tinkamą leksiką, lūpomis, tai akivaizdu, kad yra toliau bandoma visiškai padėti tašką šitos politinės jėgos legitimizavimo procese“, – LRT televizijai antradienį sakė S. Skvernelis.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas kartojo manantis, kad „Nemuno aušros“ priėmimas į valdančiąją koaliciją buvo klaida, kurią, pasak S. Skvernelio, reikėtų ištaisyti.
„Reikia taisyti dėl to, kad tikrai yra nepasitikėjimas valstybe, valstybės institucijomis, kurios nuolat yra kvestionuojamos. Jau nekalbu apie visas teisines istorijas, kurių ne tai kad nesumažėjo, bet jos tęsiasi, atsiranda ir papildomų tyrimų dėl rinkimų kampanijos finansavimo ir taip toliau.
Tai manau, kad klaidos pripažinimas nėra silpnumas, tiesiog reikia tą klaidą ištaisyti. Bet ar ji bus taisoma, ar ne, mes, manau, kad tokią poziciją užėmę esame, kad ji būtų ištaisyta“, – aiškino S. Skvernelis.
Visgi, politikas pripažino, kad Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“ nuomonių apie „Nemuno aušrą“ esą yra įvairių.
S. Skvernelis tiksliai neįvardijo, ar jo vadovaujama politinė jėga liktų valdančiojoje koalicijoje, jei joje toliau dirbtų „aušriečiai“.
„Visko gali būti ir šiandien nebūčiau toks tvirtas, kad mes būsim koalicijoje“, – sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis.
F. Jansonas: nėra priežasties, dėl kurios ši koalicija negalėtų dirbti, tokia, kokia yra
ELTA primena, kad šalies vadovui G. Nausėdai dar pernai pareiškus, kad į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą“ buvo klaida, prezidento patarėjas Frederikas Jansonas tikina, kad be emocinio šleifo nėra daugiau priežasčių, kodėl koalicija negalėtų dirbti dabartinėje sudėtyje.
„Ji yra pakankamai skaitlinga. Vertiname ne pokalbius, ne apsižodžiavimus, o darbus. Šiuo atveju, darbų per tą pirmąją sesiją Seime ir per tas reformas ar pokyčius, kurie įvyko – padaryta pakankamai daug. Koalicija geba susitelkti ir priimti sprendimus“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė F. Jansonas.
„Nėra priežasties, be emocinio šleifo (…), dėl kurios ši koalicija negalėtų dirbti, tokia, kokia yra. Tačiau, jei emocinis krūvis yra per didelis, be abejo, partijos yra laisvos ieškoti kitų variantų ir kitų dėlionių“, – akcentavo jis.
Antradienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis socialdemokratams pareiškė, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema jo vadovaujamai partijai. Dar prieš susitikimą su socialdemokratais S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su „valstiečiais“.
Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.
S. Skvernelis neatskleidžia, ar demokratai balsuotų už I. Ruginienės kandidatūrą į premjeres
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis tvirtina, kad jo vadovaujamai politinei jėgai socdemės Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres tenkina, tačiau politikas neatskleidžia, ar I. Ruginienė sulauktų demokratų paramos, balsuojant dėl jos skyrimo į pareigas.
„Taip, mus (I. Ruginienės – ELTA) kandidatūra tikrai tenkina. Mes dar frakcijoj neturėjom ir partijoj diskusijos, nes dar kol kas ji nėra ir nominuota. Bet iš tų pirmų pateikimų tikrai pozityviai žiūrime, kad tai, ko gero, bus labiausiai kairioji socdemų premjerė, jeigu bus patvirtinta, kairiai politikai realiai atstovaus“, – LRT televizijai antradienį sakė S. Skvernelis.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas tiesiai neatsakė, ar jo bendražygiai palaikytų I. Ruginienės kandidatūrą į premjeres, jei demokratai atsidurtų opozicijoje.
Tiesa, S. Skvernelis atkreipė dėmesį, kad ministrai pirmininkai Seime į šias pareigas paskiriami dažniausiai valdančiosios koalicijos balsais.
„Ir aš kandidatavau, ir Ingrida Šimonytė, ir prieš tai Algirdas Butkevičius, tai visi premjerai iš esmės yra tvirtinami tiktai valdančiosios balsais, labai sunku gauti opozicijos balsą. Tai natūralu, būnant opozicijoje, balsuoti už ministro pirmininką ir jo Vyriausybę, nes kito balsavimo nėra, tai keista būtų“, – svarstė Seimo pirmininkas.
S. Skvernelis, kalbėdamas apie I. Ruginienę, jos galimybes vadovauti Vyriausybei, sakė nenorintis spėlioti, tačiau pabrėžė – jei socdemai nori atversti „baltą popieriaus lapą“, jie į ministrus pirmininkus pasirinko nestandartinę kandidatūrą.
„Jeigu socdemai, kolegos, deklaruoja tą balto popieriaus lapo atvertimą, tai jie pasirinko nestandartinę kandidatūrą, reikia tą pripažinti, bet, kaip minėjau, tai yra kairiosios politikos atstovė. Ir jeigu tu darai šitą žingsnį, norėdamas atgauti pasitikėjimą, tai, matyt, reikia šiandien kalbėti apie pasitikėjimo atgavimą tiek partijoms, tiek Vyriausybei, tiek apskritai politikai ir tą reikia padaryti visa apimtimi, ne tiktai keičiant ministrą pirmininką“, – kalbėjo S. Skvernelis.
Saulius SkvernelisNemuno aušraRemigijus Žemaitaitis
