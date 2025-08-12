„Atvira širdimi ir gera nuotaika“ pas „socdemus“ atėjęs S. Skvernelis metė sarkastišką repliką M. Sinkevičiui

Atvyko ne vienas – su visu būriu artimiausių bendražygių. Kone identiškais mėlynais kostiumais pasipuošę nuo pat Seimo iki prie Katedros aikštės esančios „socdemų“ būstinės kartu pėstute keliavo ir Virginijus Sinkevičius, Linas Kukuraitis, Tomas Tomilinas, Domas Griškevičius ir Lukas Savickas.
„Einam į svečius“, – likus keliolikai minučių iki susitikimo pradžios visų šešių asmenukę, užfiksuotą prie Seimo rūmų, į feisbuką įsikėlė T.Tomilinas.
Socialdemokratų būstinėje demokratai susitiko su LSDP derybine grupe, kurią sudaro laikinasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, į premjeres deleguota Inga Ruginienė, Juozas Olekas, Rasa Budbergytė, Vytenis Povilas Andriukaitis ir Orinta Leiputė.
Atėjo „su atvira širdimi ir geros nuotaikos“
Dar prieš susitikimą prie laukiančių žurnalistų stabtelėjęs S.Skvernelis atrodė puikios nuotaikos. Kiek ironiškai jis mestelėjo, kad jokių sąlygų socialdemokratams nestato.
„Nestumsime nieko. Mes jokių sąlygų neturime. Ateiname su atvira širdimi ir gera nuotaika toliau darbuotis“, – kalbėjo S.Skvernelis.
Tiesa, kaipmat pridūrė – „bet su tam tikrais pasiūlymais ir pageidavimais“.
„Ne sąlygų, tiesiog pasiūlymų turime. Pasiūlymai, kad būtų atkurtas pasitikėjimas Lietuvos valstybe, Vyriausybe, vykdomąja valdžia, koalicija. Tokie pasiūlymai ir yra“, – nurodė demokratų pirmininkas, neatsakydamas, ką siūlys dėl „aušriečių“, tačiau teigiamai įvertindamas socialdemokratų siekį kalbėtis su valstiečiais.
Pastebėjus, kad visi šeši politikai – susiderinę aprangas ir pasipuošę lyg į šventę, S.Skvernelis atsakė, jog partiečiai visuomet stengiasi išlikti profesionalūs.
„Matote, mūsų partija visą laiką laiko tam tikrą ir aprangos etiketą, ir elgesio etiketą, ir profesionalumo etiketą“, – šyptelėjo jis.
Beje, S.Skvernelis pabrėžė, kad džiaugiasi, jog pagaliau susitiks M.Sinkevičių, kuris jo taip laukia, nors esą du kartus jau atšaukė susitikimą. Pirmadienį laikinasis LSDP vadovas aiškino, kad pakvietė demokratus antradienį susitikti, bet jokio atsakymo nesulaukė.
„Jis labai norėjo mūsų susitikimo, bet kažkodėl vakar du kartus jį atšaukė. Tai šiandien susitiksime, nereikės pirmininkui pergyventi, kad neranda kontakto. Aš buvau pasiruošęs, laukiau, bet, matyt, sudėtingesni darbai pakeitė darbotvarkę“, – sarkazmo nestokojo S.Skvernelis.
Lrytas žiniomis, M.Sinkevičius iš tiesų atšaukė susitikimą su S.Skverneliu, bet dėl to, kad pastarasis norėjo pasikalbėti ne derybinių grupių, o partijų vadovų formate.
Pirmadienį susitikimus su koalicijos partneriais socialdemokratai pradėjo nuo „Nemuno aušros“. Sakė, kad pirmiausia kvietėsi tuos, kurie turi didesnę frakciją Seime.
Nors M.Sinkevičius teigė, kad su Remigijumi Žemaitaičiu rankomis dar nesukirto, pastarasis tvirtino, jog abi partijos susitarė dėl tolesnio darbo kartu.
Demokratai koaliciją su „Nemuno aušra“ yra pavadinę klaida ir sako abejojantys dėl tolesnio darbo kartu. „Aušriečius“ koalicijoje jie mieliau pakeistų valstiečiais.
Tačiau gali būti, kad valstiečiai koalicijoje gali pakeisti pačius demokratus. „Socdemams“ įgriso įsakmus S.Skvernelio tonas ir demokratų keliami reikalavimai, todėl jie gali nesutikti su sąlyga praspirti „Nemuno aušrą“.
M.Sinkevičius neslepia, kad pokalbiui jau kviečiasi ir valstiečių lyderį Aurelijų Verygą. Toks susitikimas gali įvykti jau trečiadienį.
Nemaža dalis demokratų mano, kad jei „Nemuno aušra“ lieka koalicijoje, reikėtų iš jos trauktis. Tačiau to nelabai nori demokratų ministrai.
Lrytas žiniomis, socialdemokratai nepatingėjo pasiskaičiuoti, kaip Seimo pavasario sesijoje jų projektus palaikė tiek vieni, tiek kiti koalicijos partneriai. Tokia statistika – akivaizdžiai ne demokratų naudai.
Užkulisiuose kalbama, kad atkabinę demokratus „socdemai“ galėtų sau pasilikti Seimo pirmininko postą, kuris galėtų atitekti iš kovos dėl premjero kėdės eliminuotam J.Olekui.
