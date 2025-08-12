E. Sabutis trauktis neketina: šiai dienai nematau problemų eiti savo pareigas

„Visiems žinoma, kad specialus liudytojas tai nėra įtariamasis. Tai šiai dienai nematau jokių problemų eiti savo pareigas“, – žurnalistams po beveik penkias valandas trukusios apklausos sakė E. Sabutis.
Ministras buvo apklaustas „čekiukų“ byloje, tiriant Jonavos savivaldybės tarybos narių veiklai skirtų lėšų panaudojimą.
E. Sabutis, paklaustas, kodėl apklausa užtruko tiek laiko, tvirtino, kad teko atsakyti į daug klausimų, pati apklausa buvo išsami.
„Esu pasirašytinai supažindintas, kad absoliučiai jokių detalių apie tyrimą, apie jo turinį neturiu teisės atskleisti. Deja, neturiu teisės tokios“, – aiškino E. Sabutis.
Socialdemokratas pabrėžė esantis tikras savo nekaltumu.
E. Sabutis nenorėjo detalizuoti ir aplinkybių, kada ir kokiu būdu sužinojo, jog figūruoja „čekiukų“ byloje. Jis tik patvirtino, jog apie būsimą apklausą STT sužinojo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo posėdžio metu.
Socdemas taip pat patvirtino, kad informacija apie specialiojo liudytojo statuso suteikimą jam buvo vienas iš veiksnių, dėl kurių jis nutarė nekandidatuoti į premjero poziciją.
„Viena iš versijų šita yra, bet gavęs žinutę, supratau, kad dalyvauti toliau negaliu“, – teigė E. Sabutis.
Teisėsaugos dėmesio centre – 2019–2020 m. laikotarpis
E. Sabutis praėjusią savaitę patvirtino, kad jam suteiktas specialiojo liudytojo statusas, tačiau pažymėjo, jog šio statuso suteikimas neprilygsta nei kaltinimų pareiškimui, nei nuosprendžiui.
„Noriu patvirtinti viešai paskelbtą informaciją, kad man buvo suteiktas specialiojo liudytojo statusas, susiję su mano, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidų apmokėjimu 2019–2020 metais“, – skelbė politikas.
„Specialiojo liudytojo statusas nėra nei kaltinimas, nei nuosprendis. Neabejoju Lietuvos teisėsaugos institucijomis, esu pasiruošęs atsakyti į visus man užduotus klausimus. Esu įsitikinęs, kad jokių įstatymų nepažeidžiau“, – penktadienį feisbuko paskyroje rašė ministras.
Asmuo gali būti apklausiamas kaip specialusis liudytojas, jeigu byloje yra duomenų, kad galimai buvo padaryta nusikalstama veika ir ją galimai padarė būtent šis asmuo, tačiau tokių duomenų nepakanka įtariamojo statusui suteikti.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
