G. Landsbergis: gėdingas planas išduoti Ukrainą „de facto“, bet ne „de jure“

G. Landsbergis pabrėžia, kad daugelį metų Vakarai nepaisė visų įspėjimų, kartojo visas istorijos klaidas, atidėliojo sprendimus ir nedarė to, ką reikėjo daryti norint apginti taisykles ir principus, kurie užtikrintų tvarią taiką ir klestėjimą.
„Mes esame atsakingi už šį de facto pralaimėjimą, bet dabar bandoma apsimesti, kad jis kilo iš niekur, o mes darėme viską ką galime, kad tai sustabdytume“, – rašo G. Landsbergis.
Jis kritikuoja NATO generalinį sekretorių Marką Rutte už poziciją, kad galiausiai viskas išsispręs. G. Landsbergis primena apie Josifo Stalino įvykdytą ilgai trukusią Baltijos šalių okupaciją.
Buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKD) pirmininkas sako pastaraisiais metais girdėjęs daug kvailokų nuomonių apie Lietuvą. Kalbėdamas apie Ukrainą ir pastangas gelbėti šią šalį jis teigia, kad M. Rutte, regis, yra nusiteikęs pasmerkti milijonus žmonių priespaudai, kankinimams, prievartavimams, grobimams ir žudynėms bei tautinio identiteto naikinimui.
„Palaikantieji šį planą ramiu veidu kalba apie Baltijos valstybių okupacijos sukeltas kančias lyg tai būtų sektinas pavyzdys, kuriam Ukraina turėtų patenkinta pritarti“, – rašo G. Landsbergis.
Jis pabrėžia, kad Lietuva nepriklausomybę iškovoti sugebėjo po daugelio dešimtmečių, po trėmimų, žudynių, teroro ir žiaurių Rusijos bandymų „visus paversti rusais“.
Jis primena, kad net ir tada, kai lietuvius traiškė M. Gorbačiovo tankai, Vakarų lyderiai ragino Lietuvą pasiduoti ir nekovoti už laisvę.
„Ar tokį kelią į taiką šypsodamiesi turime siūlyti ir Ukrainai? Ar nuostabios naujos saugumo garantijos ištrins Budapešto memorandumo gėdą ir leis ukrainiečiams tikėti ateitimi? Netgi JAV ambasadoriai kalba apie tai, kaip šalys gali „užsitarnauti“ tam tikras teritorijas ir dėl to, galima suprasti, jų „nusipelno“. Ar skambėčiau paranojiškai, jeigu svarstyčiau, ar tokiu būdu neatidarome durų Rusijai de facto „užsitarnauti“ Narvos ir Vilniaus?“, – Vakarų politikų poziciją griežtai kritikuoja G. Landsbergis.
Buvęs užsienio reikalų ministras nerimauja, kad Ukrainai ir toliau priešinantis Rusijos agresijai pasigirs kalbos apie „užsispyrusius ukrainiečius“, kurie esą nesuvokia genialaus „realistiško taikos plano“, nors šitoks planas tiesiog padėtų V. Putinui ginkluotę perkelti arčiau Kyjivo.
Buvęs TS-LKD lyderis atkreipia dėmesį, kad kadaise Winstonas Churchillis apleido Rytų Europą, kurią užėmė J. Stalino Rusija, o M. Rutte per televiziją išsakyta pozicija būtent šią išdavystę ir primena.
Anot G. Landsbergio, įvairūs „realistiški“ pasiūlymai dėl saugumo dažniausiai pasirodo esantys naivūs ir tėra įžeidimas visiems patyrusiems Rusijos okupaciją.
„Kai prašau garbingai ginti pagrindinius principus, negi prašau per daug? (…) Skirtumas tarp de facto ir de jure rūpi tik politikams, aptarinėjantiems „susitarimus ant popieriaus“, kurie žino, kad jie neveiks ir nebus ginami. Šis požiūris skamba „realistiškai“ tik jų pačių galvose“, – teigia G. Landsbergis.
Gabrielius Landsbergiskaras UkrainojeNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
Rodyti daugiau žymių