G. Nausėda kartu su kitais ES lyderiais išreiškė palaikymą Ukrainai: žada ir toliau ją remti

„Ukrainos žmonės turi turėti laisvę spręsti dėl savo ateities. Kelias į taiką Ukrainoje negali būti nuspręstas be Ukrainos“, – pareiškime teigia ES šalių lyderiai.
Pareiškimo autoriai užtikrina, kad ES, koordinuodama veiksmus su JAV ir kitais partneriais, ir toliau teiks politinę, finansinę, ekonominę, humanitarinę, karinę ir diplomatinę paramą Ukrainai bei toliau taikys ir priims naujas sankcijas prieš Rusiją.
„ES pabrėžia neatimamą Ukrainos teisę pasirinkti savo likimą ir toliau rems Ukrainą jos kelyje į narystę ES“, – teigiama dokumente.
ELTA primena, kad penktadienį Aliaskoje rengiamas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas. Juo siekiama stabdyti karą, kurį sukėlė Maskvos 2022 m. vasarį įvykdyta plataus masto invazija į Ukrainą.
Tai bus pirmasis pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas nuo tada, kai Joe Bidenas 2021 m. birželį susitiko su V. Putinu Ženevoje.
„Aš kalbėsiuosi su Vladimiru Putinu ir pasakysiu jam: „Jūs turite užbaigti šį karą“, – per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad „norėtų, jog ugnis būtų nutraukta labai, labai greitai“.
„Manau, kad turėsime konstruktyvų pokalbį“, – sakė prezidentas, pažymėdamas, kad ieškos V. Putino „parametrų“ dėl taikos, o iškart po susitikimo paskambins V. Zelenskiui ir kitiems Europos lyderiams.
D. Trumpas praėjusią savaitę sakė, kad „bus tam tikras apsikeitimas teritorijomis, kad būtų geriau ir Ukrainai, ir Rusijai“ – bet šį pasiūlymą V. Zelenskis atmetė.
