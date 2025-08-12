Gimsta intriga: M. Sinkevičius į koalicines derybas įtraukia valstiečius

M.Sinkevičius antradienį, prieš susitikimą su Sauliaus Skvernelio Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nurodė pats paskambinęs valstiečių pirmininkui Aurelijui Verygai ir pakvietęs pokalbio.
„Pasakiau, kad norėčiau susitikti, o ar derybinė grupė pasakys, ar mes kartu konsensusu pritarsime, kad reikia, tai susitiksime, manau, kad trečiadienį“, – kalbėjo M.Sinkevičius.
Tačiau jokių pažadų M.Sinkevičius kol kas nedalina – anot jo, nors pokalbis vyks dėl bendro darbo daugumoje, pirmiausiai socialdemokratų derybinė grupė turi pabaigti pokalbius su esamais koalicijos partneriais.
Pirmadienį socialdemokratai susitiko su Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušra“, o antradienio rytą prasidėjo pokalbis su demokratų derybine grupe.
Pats A.Veryga naujienų portalui Lrytas patvirtino sulaukęs M.Sinkevičiaus kvietimo susitikti.
„Turime kvietimą susitikti iš socialdemokratų, pasikalbėti. Bet kol nesikalbėjome, negaliu pasakyti nei turinio, nei kokių nors detalių, apie ką kalbėsime. Bet šią savaitę toks pokalbis turėtų įvykti“, – portalui Lrytas sakė A.Veryga.
Ar valstiečius domintų prisijungimas prie valdančiosios koalicijos, anot A.Verygos, priklausytų nuo kvietimo aplinkybių ir sąlygų.
„Jeigu būtų toks poreikis iš tų, kurie formuoja valdančiąją daugumą, o, aišku, tą galimybę turi socialdemokratai, tai jeigu gautume kvietimą, viskas priklausytų nuo aplinkybių ir sąlygų“, – nurodė valstiečių lyderis.
Mindaugas SinkevičiusAurelijus VerygaLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
