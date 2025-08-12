Kilo klausimų dėl P. Poderskio komandiruotės: darbotvarkėje – net ne ta valstybė, pasigirdo ir kaltinimų

Ministro oficialioje darbotvarkėje nurodyta, kad šiomis dienomis P.Poderskis lankosi Prancūzijoje. Tačiau iš tikrųjų aplinkos ministras išvykęs į Pietų Amerikoje esančią Prancūzijos Gvianą. Čia jis stebės į kosmosą siunčiamą palydovą.
Pats ministras tikina, kad į Prancūzijos Gvianą buvo pakviestas asmeniškai, kaip ir daugelis kitų ES ministrų ir pareigūnų, mat palydovą iš dalies finansavo ir Lietuva.
Tačiau į tokią P.Poderskio kelionę iš karto feisbuke sureagavo buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas, pavadinęs politiko komandiruotę „kosmoro turizmu“.
„Ką darai, kai Tavo Vyriausybė krizėje, Tu laikinasis ministras, o lietaus debesys iš Lietuvos nesitraukia? Išskrendi į Pietų Ameriką stebėti raketų paleidimo „darbiniais reikalais“!
Šiandien Aplinkos ministro darbotvarkėje kukli frazė „komandiruotė Prancūzijoje“. Be specifikos – ministre, gal vykstate aptarti mums svarbių UNESCO reikalų ar į EBPO renginius pasisemti patirties?
Ne, pasirodo keliaujate net ne Europon, o į Prancūzijos Gvianą, Pietų Amerikos pakrašty. Ką ten veiksite? Palydėsite į kosmosą iškylančio naujo meteorologijos palydovo! Tam net 4 dienos kelionės iš Aplinkos ministerijos biudžeto. Beje, Tavęs nelydi niekas iš profesionalių meteorologų iš pavaldžios įstaigos Meteo.lt.
Kita vertus, nenuostabu, kai ministro kadenciją pradedi nuo ministro automobilio paieškos ir kabineto remonto, gera ją užbaigti turistine kelione iš mokesčių mokėtojų pinigų“, – rašė S.Gentvilas, prie įrašo prisegęs ir kitus valdančiųjų politikus, taip pat kandidatę į premjerus Ingą Ruginienę.
„Čia mūsų prioritetai? Ir gal pasakysite profsąjungoms, kodėl pavaldžiose AM įstaigose 2025 m. asignavimai mažesni nei 2024 m.? Pinigų nėra? Pinigų yra!“ – rašė S.Gentvilas.
Į liberalo pasipiktinimą tiesiai po jo įrašu atsakė ir pats P.Poderskis. Jis pateikė ir savo paaiškinimą.
„Ačiū už rūpestį, Simonai, kad atkreipei visuomenės dėmesį į mano komandiruotę. Kas vyksta ir kodėl? Rytoj į kosmosą bus paleistas ESA meteorologinis palydovas. Jį iš dalies finansavo ir Lietuva.
Juo naudosis visa Europa, o meteorologinės prognozės bus tikslesnės (tikiuosi, nereikia aiškinti, kodėl tai ypač svarbu). Į čia buvau pakviestas kaip ministras, kaip ir daugelis kitų ES ministrų ir pareigūnų. Kitame paleidime planuoja dalyvauti ir mūsų EK komisaras Andrius Kubilius.
Ar galima palydovus leisti arčiau? ESA kosmodromų daug neturi, bet būtų puiku, nes kelionė į vieną pusę trunka apie 15 valandų“, – tvirtino ministras.
P.Poderskis taip pat prakalbo ir apie šios komandiruotės išlaidas.
„Komandiruotę didžiąja dalimi finansuoja ESA – 2 259 EUR, o 1 478 EUR panaudota iš reprezentacinių lėšų. Svarstydamas, ar nereikėjo pasiimti neapmokamų atostogų, supratau, kad tuomet negalėčiau dalyvauti kaip ministras – o tai būtų nekorektiška. Taip pat pastebiu, kad esu mažiausiai keliaujantis ministras iš buvusios Vyriausybės.
Darbas ministerijoje dabar vyksta lėčiau – rugpjūtis, daug kolegų atostogauja. Tačiau mūsų politinė komanda dirba visu pajėgumu: rengiame informaciją būsimai Vyriausybei ir jos vadovei, tvarkome svarbius įstatymų projektus, deramės dėl biudžeto ir dėl teisės aktų kiekio, kurį norime teikti rudens sesijai (norėtume daugiau – neleidžia).
Beje, visuose lėktuvuose jau yra internetas, tad atsakinėti į el. laiškus, dalyvauti susitikimuose ir skambučiuose tenka net virš debesų. Panašu, kad dingo paskutinė vieta be ryšio.
Viskas bus gerai, Simonai. Nuotraukų atsiųsiu. O darbai bus daromi ne dėl trumpalaikio efekto, o dėl ilgalaikės naudos. Beje, gražūs paveiksliukai!“, – S.Gentvilui atsakė P.Poderskis.
Į ministro atsaką reaguodamas S.Gentvilas tuomet jam palinkėjo gero skrydžio, bet panašu, kad ramiau jam nuo to nepasidarė.
„Tikrai ne tie prioritetai, Povilai. Sakau, nes žinau, susitikau su Eurometsat vadovais, pakėlėme Lietuvos įnašą 2023m, kad atsirastų šis satelitas ir kelionė paties finansuojama iš to paties įnašo.
Smagus turizmas, nulis naudos. Smagu, kad yra internetas! Nes trečiadienį aplinkos apsaugos komitetas ir AM viceministrė pasakė, kad ministras nedalyvaus. Tai ne nuotraukų reikia ir kelionių, o dalyvavimo Lietuvos sprendimuose.
Kitaip tariant, gal užteks interneto ne tik FB atsakinėti, bet ir Aplinkos komitete dalyvauti, ar ne taip Linai Jonauskai, Aiste Gedviliene?“, – rašė S.Gentvilas.
Kaip rašė portalas Delfi, taip pat sunku išsiaiškinti, ar išvykusį P.Poderskį kažkas pavaduoja – mat nėra Vyriausybės nutarimo, kuriuo ministras būtų išleistas į komandiruotę.
