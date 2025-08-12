Kuris ministras įstojo į „Nemuno aušrą“? Du paneigė, trečias – prapuolė, o galiausiai komentuoti atsisakė

Dabar „aušriečiams“ priklauso Žemės ūkio ministerija, kuriai vadovauja Ignas Hofmanas, Aplinkos ministerija, už kurią atsakingas Povilas Poderskis ir Teisingumo ministerija, kurią kuruoja Rimantas Mockus.
Nė vienas iš jų nėra „Nemuno aušros“ narys.
Tokią sąlygą dar pernai dėliojant Vyriausybę buvo iškėlęs prezidentas Gitanas Nausėda, nurodęs, kad netvirtins nė vieno „aušriečio“ į ministrus. Šiam reikalavimui R.Žemaitaitis tuomet pakluso, tačiau dabar jo apetitas kyla.
Politikas teigė, kad jau turėjo neoficialių pokalbių su Prezidentūra, kurių metu esą tikrinosi temperatūrą, ar G.Nausėdos griežtas tonas nėra pasikeitęs. Ir leido suprasti, kad yra.
„Gera temperatūra“, – tvirtino R.Žemaitaitis, nepatikslindamas, su kuo konkrečiai kalbėjosi.
Beje, kiek vėliau prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas interviu Eltai sakė, kad jam neteko girdėti pasikeitusios šalies vadovo nuomonės šiuo klausimu. Jis patikino, kad nei jis pats, nei prezidentas su R.Žemaitaičiu apie galimybę „aušriečiams“ deleguoti partinius ministrus nesikalbėjo.
R.Žemaitaitis nori, kad visi jo partijai priklausančių ministerijų vadovai būtų partiniai, todėl pareiškė esąs pasiryžęs keisti visus tris.
Tiesa, Lrytas pasiteiravus, ar yra tikimybė, kad kažkuris iš tų trijų įstos į partiją ir galės toliau eiti savo pareigas, politikas užsiminė, jog taip jau gali būti įvykę.
„Gali būti, kad jau yra kažkas įstoję į partiją. Paslaptis“, – nekonkretizavo jis, dengdamasis neva duomenų apsauga.
Lrytas neoficialiai kalbinti „aušriečiai“ tikino neturintys žinių, kad kažkuris iš ministrų būtų tapę partijos nariais. Jie pažymėjo, kad R.Žemaitaitis greičiausiai turėjo omeny, jog yra apie tai svarstančių, tačiau dar nepriėmusių sprendimo.
Lrytas pasidomėjo, kokių planų turi I.Hofmanas, P.Poderskis ir R.Mockus.
I.Hofmanas: tikrai nesvarstau
I.Hofmanas, sulaukęs Lrytas klausimo, ar įstojo į „Nemuno aušros“ partiją, atrašė: „Ne. O kodėl turėčiau?“
„Turit omeny politinę partiją? Ne, neturiu tokių ambicijų“, – jau susisiekus telefonu Lrytas tvirtino laikinasis žemės ūkio ministras.
Jis teigė tikrai nesvarstantis galimybės tapti jokios partijos nariu, apie tai esą nėra kalbėjęsis ir su pačiu R.Žemaitaičiu: „Ne, tokios kalbos nebuvo. Apskritai nei ta tema, nei kitokiomis temomis nekalbėjome nuo premjero atsistatydinimo.“
Paklaustas, ar susipyko su R.Žemaitaičiu, jei nebesišneka, I.Hofmanas atsakė, kad ne, paprasčiausiai, anot jo, nieko tokio, ką reikėtų aptarti, šiuo metu neįvyko.
„Tiesiog nebuvo to kontakto. Aš dabar atostogauju. Ir tiek“, – situaciją komentavo laikinasis ministras.
Apie tai, kad R.Žemaitaitis nori ministerijose savų žmonių, politikas sakė jau girdėjęs, tačiau vien dėl ministro kėdės į partines struktūras jungtis nesiruošia.
„Šiuo metu dalyvavimas kažkokių partijų veikloje manęs nedomina. Aš šitoje pozicijoje ir atsiradau dėl to, kad nepriklausiau jokiai politinei partijai. Buvau pasiūlytas ir pasirinktas kaip neutralus žmogus, žemės ūkio profesionalas, technokratas“, – aiškino I.Hofmanas.
„Tai tos sąlygos... Politikoje taip jau būna. Sąlygos, koalicijos, Vyriausybės nariai keičiasi. Kaip prieš tai buvau nepriklausantis jokiai politinei jėgai, taip ir ateityje norėčiau tokiu išlikti“, – pridūrė jis.
Ar neliūdna bus palikti pareigas nepraėjus nė matams?
„Kaip čia pasakyti, liūdna ar neliūdna. Ministro darbas nėra pats geidžiamiausias, nes yra sunkus, pilnas iššūkių. Be abejo, tas laikas buvo labai trumpas. Tikrai ne visus sumanymus vardan Lietuvos žemės ūkio pavyko įgyvendinti. Tai gaila bus, kad nespėjau visko įgyvendinti, jei atsitiks taip, jog reikės palikti šitą poziciją“, – neslėpė I.Hofmanas.
Nei iš R.Žemaitaičio, nei kitų „aušriečių“ priekaištų dėl savo darbo laikinasis ministras nurodė niekada nesulaukęs.
P.Poderskis į partiją nestojo, ar apie tai svarsto – konkrečiai neatsakė
Su Lrytas neoficialiai bendravę „aušriečiai“ svarstė, kad jei kažkuris iš jų ministrų ir stotų į partiją, greičiausiai tai būtų P.Poderskis.
Dabar jau buvusio premjero Gintauto Palucko prerogatyva aplinkos ministro poste atsidūręs P.Poderskis šiuo metu yra išvykęs į komandiruotę Prancūzijoje. Bent jau taip nurodyta jo darbotvarkėje. Pasirodo, kad iš tiesų laikinasis ministras svečiuojasi Pietų Amerikoje esančioje Prancūzijos Gvianoje.
Į Lrytas klausimą, ar įstojo į „Nemuno aušros“ partiją, ministras atrašė, kad ne.
O ar turi tokių ketinimų?
„Aš nesu įstojęs į „Nemuno aušros“ partiją. Su R.Žemaitaičiu nebuvo kalbėta apie mano įstojimą į „Nemuno aušros“ partiją. Atėjau daryti darbų ir juos darau pagal Vyriausybės programą, o įsikibus laikytis kėdės nėra darbas“, – Lrytas nurodė jis.
R.Mockus pradingo
Iš šių trijų ministrų bene daugiausiai apkalbų nuo pat darbų pradžios susilaukė laikinasis teisingumo ministras R.Mockus.
Sunkiausia su juo buvo ir susisiekti – į žinutes nuo pirmadienio politikas neatrašė, nors rodė, kad jas gavo ir perskaitė, nekėlė ir telefono ragelio. Susisiekti telefonu nebuvo įmanoma ir su jo komunikacijos komanda.
„Klausimo dėl Rimanto Mockaus narystės politinėje organizacijoje nekomentuojame“, – galiausiai antradienį apie vidurdienį į užklausą el. paštu Lrytas atsakė Teisingumo ministerijos komunikacijos komanda.
