Lrytas pasiekė laiškas, kurį „socdemams“ po įvykusių susitikimų parašė LSDP derybinė grupė

LSDP derybinė grupė antradienį išsiuntė laišką bendrapartiečiams, kuriame išdėstė susitikimų turinį ir kas laukia toliau.
Šį laišką iš šaltinių LSDP partijoje gavo ir portalas Lrytas.
Laiške nurodoma, kad „aušriečių“ ir demokratų negebėjimas dirbti kartu kelia rimtą problemą. Nors patys šių partijų nariai esą taip nesispyrioja, ragus rodo jų lyderiai Saulius Skvernelis ir Remigijus Žemaitaitis, kuriems susitarti esą darosi sunku, ypač, kai „kalba pakrypsta apie postus ir pareigas“.
Lrytas pateikia visą LSDP derybinės grupės suformuluotą poziciją:
„LSDP derybinė grupė atskirai susitiko su Nemuno Aušros ir Demokratų partijų derybinėmis grupėmis pagal jų frakcijų dydį. Abiejų susitikimų metu kėlėme tris klausimus: kaip jie vertina Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres, koks jų požiūris į Vyriausybės programos tęstinumą ir koks jų požiūris į tolimesnį bendradarbiavimą tarp Nemuno Aušros ir Demokratų.
Abi partijos palankiai įvertino mūsų pasiūlytą kandidatę į premjeres – Ingą Ruginienę.
Sutarėme, kad per trumpą laiką Vyriausybė ir Seimo dauguma priėmė daug sprendimų, kurių laukė Lietuvos žmonės: II pensijų pakopos pertvarka, Kelių fondo įsteigimas, stabilus visuomeninis elektros tarifas labiausiai pažeidžiamiems gyventojams, nemokami pietūs visiems pradinukams, galimybė išsaugoti mažąsias mokyklas, didesnė būsto parama jaunoms šeimoms regionuose, sustiprintas Gynybos fondas ir jo finansavimas, socialiai teisingesnė mokesčių sistema bei kiti svarbūs darbai.
Vertindami Vyriausybės programą, pabrėžėme būtinybę užtikrinti jos tęstinumą, numatytų darbų įgyvendinimą ir sklandų Vyriausybės darbą. Tai ypač svarbu valstybės stabilumui ir žmonių socialiniam saugumui.
Apžvelgėme artimiausius Vyriausybės ir Seimo darbo planus: patvirtinti valstybės biudžetą, numatant prioritetą gynybai ir saugumui, mažinti socialinę nelygybę, stiprinti paramą šeimoms, atsisakyti papildomų priemokų už sveikatos paslaugas privačiose įstaigose, sutvarkyti švietimo sistemą, gerinti gyvenimo kokybę, didinti atlyginimus ir pensijas.
Deja, abu koalicijos partneriai išsakė daug priekaištų vieni kitiems ir brėžė „raudonas linijas“ galimam jų tarpusavio bendradarbiavimui, jei būtų stengiamasi išlaikyti esamą koaliciją.
Mes laikėmės nuostatos, kad reikia išsaugoti dabartinę koaliciją, tačiau partnerių užbrėžtos ribos rodo, kad susitarti darosi vis sunkiau – ypač tada, kai kalba pakrypsta apie postus ir pareigas. Nors nemaža dalis koalicijos partnerių narių, regis, norėtų tęsti bendrą darbą, lyderių ambicijos tam trukdo.
Abi partijos pareiškė, kad nesant sutarimo, vietoje vienos iš jų sutiktų prie derybų stalo matyti LVŽS. Dėl šios priežasties mūsų derybinė grupė nusprendė pradėti pokalbius ir su Aurelijaus Verygos vadovaujama LVŽS. Tai nereiškia, kad trenkiame durimis ar jau priėmėme galutinį sprendimą dėl šios koalicijos ateities.
Derybinė grupė nutarė informuoti frakciją ir tęsti konsultacijas, atsižvelgdama į LSDP frakcijos Seime nuomonę.“
Taip pat laiške nurodoma, kad susitikimas su LVŽS atstovai įvyks jau trečiadienį.
koalicijasocialdemokrataiVyriausybė
