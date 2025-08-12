Socialdemokratas skelbėsi parduodantis bulves ir ieškantis darbuotojų: po A. Tapino klausimų pateikė atsaką

Tokia M.Katelyno veikla visuomenininkui sukėlė klausimų – mat kitos veiklos, kuri jam generuotų pajamas, Seimo narys vykdyti negali.
Pats socialdemokratas stebisi, esą šitaip bandoma pašiepti žmones, kurie užsiima žemdirbyste, ir pateikė savo paaiškinimą.
„Dalinuosi unikalia proga padirbėti pas Seimo narį Martyną Katelyną paravėti šilauogių tranšėjas ir gauti 30–50 eurų į dieną. Spėju, kad grynais ir be popierių. Dar jaunasis socdemas, jau būdamas Seimo nariu, pardavinėjo bulves ir pats jas pristatydavo.
Išaiškinimas: jeigu Seimo narys pats parduoda bulves (tiek turguje, tiek pristatydamas klientams už pinigus), tai labai tikėtina, kad tai bus laikoma apmokama veikla, kurios eidamas Seimo nario pareigas jis negali vykdyti“, – feisbuke rašė A.Tapinas.
Pats socialdemokratas M.Katelynas situaciją portalui Lrytas sutiko paaiškinti raštu. Jis teigė A.Tapino įrašą matęs, tačiau parlamentarą nustebino „bandymas pašiepti žemdirbystės veiklą“. Jis patikino, kad yra 2020 metais įkurto ūkio savininkas, bet patekęs į Seimą veiklos nevykdo.
„Po Seimo nario priesaikos ūkio valdymas perleistas kitam asmeniui, kuris paskirtas ūkio valdytoju. Deja, žemės ūkis yra tokia veikla, kuri „nesupranta“, jog ūkininkas 4 metus dabar negali vykdyti tam tikrų veiklų (pardavimų ir pan.) ir dėl teisės aktų ribojimų, ir dėl elementarios laiko stokos, einant Seimo nario pareigas.
Šiais metais reikalinga papildoma pagalba ūkyje, todėl ūkio valdytojui informavus apie tokį poreikį, patalpintas skelbimas, jog ieškomi darbuotojai. Tokia veikla nėra draudžiama ar ribojama. Nurodytas ūkio valdytojo kontaktinis telefonas.
Su darbuotojais planuojama atsiskaityti pagal Žemės ūkio paslaugų kvitus – tai dažniausiai naudojama priemonė, samdant sezoninius nekvalifikuotus darbuotojus“, – paaiškino M.Katelynas.
Seimo narys taip pat pridūrė, kad šiuo metu pats produkcijos nepardavinėja, nes tai riboja teisės aktai.
„Pastebėsiu, kad ir Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime yra pasisakęs dėl Seimo nario teisės gauti pajamas iš savo nuosavybės, tame tarpe ir žemės ūkio, bei išaiškino, kad: „<...> Konstitucijos 60 straipsnio 1 dalies nuostatų, įtvirtinančių Seimo nario pareigų nesuderinamumą su inter alia užsiėmimu verslu, komercija ar kita privačia veikla, kuria siekiama pelno, negalima aiškinti kaip reiškiančių draudimą Seimo nariui naudoti savo nuosavybę, gauti iš jos pajamų, tvarkyti jam nuosavybės teise priklausantį turtą ir pan., taip pat sudaryti su tuo susijusius sandorius. <...>“
Noriu pabrėžti, kad savo ūkininkavimo fakto niekada nesigėdijau, to nesiruošiu daryti ir dabar. Seimo nario darbas nėra amžinas, o pradėta veikla tęsis ir toliau. Kai kalbame apie regioninę politiką, geriau parodykime savo pavyzdžiu, kaip prisidedame prie regionų gaivinimo, o ne pašaipomis, jog kažkas užsiima ūkininkavimu, lyg tai būtų kažkas visuomenei nepriimtino“, – ragino M.Katelynas.
Martynas KatelynasAndrius TapinasSeimas
Rodyti daugiau žymių