Trečiadienį G. Nausėda antrą kartą susitiks kandidate premjeres I. Ruginiene

„Vertinimo prezidentas nėra padaręs ir išsakęs. Rytoj laukia dar vienas susitikimas su ponia Ruginiene, yra dar likusių klausimų aptarti (…). Klausimas, ar ji mano galinti surinkti reikalingus balsus Seime, kaip kandidatė“, – „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.
„Įstatymai aiškiai apibrėžia laikotarpį, iki kada prezidentas turi padaryti sprendimą. Iš esmės, tai yra (rugpjūčio – ELTA) 18 diena, pirmadienis. Iki to laiko sprendimas bus padarytas, vienoks ar kitoks dekretas pasirašytas ir visi argumentai pasakyti“, – kalbėjo vyriausiasis prezidento patarėjas.
Kaip skelbta anksčiau, pirmą kartą prezidentas su į premjeres deleguota I. Ruginiene susitiko praėjusį penktadienį. Po šio susitikimo socialdemokratė sakė, jog prezidentas jai turėjo daug klausimų, į kuriuos ji atsakė. Tiesa, tąkart nebuvo aptarti galimi pokyčiai Ministrų kabinete. Tai planuojama padaryti antrojo susitikimo metu.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
