„Socdemai“ tariasi, ką daryti toliau: pasikalbėti sukvietė frakciją, o skyrius pasiekė laiškai

Su kuo formuoti seną-naują koaliciją, dabar „socdemai“ tarsis tarpusavyje.
Trečiadienį vakare LSDP derybinė grupė jungėsi į nuotolinį pokalbį su socialdemokratų frakcijos Seime nariais. Jiems buvo pristatytas visų trijų susitikimų turinys ir kas vyks toliau.
O kas vyks? Lrytas žiniomis, trečiadienį „socdemai“ laišku kreipėsi į skyrius, kurių prašo iki šeštadienio atsiųsti savo poziciją, su kuo jie įsivaizduoja darbą koalicijoje.
Iki šeštadienio todėl, kad jau sekmadienį vakare vyks LSDP tarybos posėdis. Jame bus priimtas galutinis sprendimas, kas bus pakviestas formuoti valdančiąją daugumą.
Laiškai skyriams – daugiau parodomasis veiksmas. Ketvirtadienis yra paskutinė darbo diena, nes penktadienį – Žolinė, todėl „socdemų“ skyriai pasitarimui ir savo nuomonės išsigryninimui turės vos vieną dieną.
Dabar „socdemai“ turi keturis variantus: dabartinė koalicija su „aušriečiais“ ir demokratais, koalicija su „aušriečiais“ ir valstiečiais, koalicija su demokratais ir valstiečiais arba su visais trimis.
Sauliaus Skvernelio demokratai viešai kalba, kad su Remigijumi Žemaitaičiu dirbti nebegali, todėl tų variantų gali sumažėti perpus.
Socialdemokratai neslepia, kad jiems svarbi kuo didesnė valdančioji dauguma, o jai užtikrinti yra būtina „Nemuno aušra“, turinti didžiausią parlamentarų skaičių.
Tad „Nemuno aušrą“ valstiečiais pakeisti siekiantys demokratai gali patys likti pakeisti. „Socdemams“ pabodo S.Skvernelio keliami ultimatumai, kurių jau buvo net trys.
Pirmasis – dar spalį, kad valdančioje koalicijoje nebūtų tų pačių valstiečių, tiesa, tuomet dar vadovaujamų Ramūno Karbauskio. Antrasis – prieš kelias savaites, kai demokratai pareiškė nebegalintys dirbti su į skandalų liūną įklimpusiu dabar jau ekspremjeru Gintautu Palucku.
Trečiasis – dabar, kai jie nebemato bendros ateities su R.Žemaitaičiu.
Lrytas šaltinių žiniomis, pačių demokratų stovykloje dėl klausimo, ar reikia likti koalicijoje, net jei joje bus „Nemuno aušra“, balsai pasidaliję perpus. Kai kurie partiečiai nesupranta griežto S.Skvernelio tono, kai mažiausias koalicijos partneris gavo Seimo pirmininko postą ir dvi ministerijas.
Savo postų nenori palikti ir demokratų ministrai. Kaip skelbia LRT.lt šaltiniai, demokratų deleguotas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas net ir partijos pasitraukimo iš koalicijos atveju svarsto apie galimybę likti Vyriausybėje.
Išmetę S.Skvernelį, socialdemokratai galėtų sau pasilikti Seimo pirmininko postą. Jis galėtų atitekti iš kovos dėl premjero pareigų eliminuotam Juozui Olekui.
