Demokratai sako nebegalintys dirbti su „Nemuno aušra“

„Pasirinkdami dirbti koalicijoje su „Nemuno aušra“ suklydome, tai jau esame įvardiję. Kadencijos pradžioje vylėmės, kad keliami skandalai buvo rinkiminė strategija ir rinkimams pasibaigus pavyks susitelkti į laukiančius darbus, o populizmą palikti praeityje.
Deja, šios viltys nepasiteisino. Iš savo klaidų mes mokomės ir jų nekartojame“, – partijos feisbuko paskyroje trečiadienį rašo demokratai.
„Nebegalime dirbti drauge su partija, kuri politinį kapitalą krovėsi antisemitiniais pasisakymais, skleisdama sąmokslo teorijas, atvirai meluodama ir gyventojams pateikdama iškraipytus faktus, skaičius ir niekuo neparemtas nuomones“, – teigia partija.
Demokratai kritikuoja „Nemuno aušros“ pasirinktą retoriką, teigdami, jog ši „klaidina visuomenę ir skatina nepasitikėjimą demokratija, jos institucijomis, valstybe“.
„Sąmoningai pasirinkta priešinimo, oponentų puolimo, nepasitikėjimo kurstymo taktika ilgainiui griauna pilietinės visuomenės pamatus, o to negalime toleruoti“, – teigia partija.
„Dabar, labiau nei bet kada, negalime sau leisti, kad valdžioje būtų jėgos, kurių politinė strategija paremta institucijų, tokių kaip prokuratūra, policija, specialiosios tarnybos, menkinimu. Demokratinė valstybė privalo saugoti savo reputaciją ir vertybinį stuburą“, – pabrėžia demokratai.
Partija taip pat nurodo, jog viešus perspėjimus dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio retorikos yra pateikęs Valstybės saugumo departamentas, atsisakęs suteikti rekomendaciją parlamentarui leisti dirbti su slapta informacija.
„Visi šie faktai, tokiai politiniai jėgai atsidūrus valdančioje koalicijoje, kelia rimtą grėsmę tarptautinei Lietuvos reputacijai, ypač artėjant pirmininkavimui Europos Sąjungai“, – tikina demokratai.
Iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui ir atsistatydinus Vyriausybei, šiuo metu socialdemokratai vykdo derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos sudarymo.
Konsultacijas socialdemokratų koalicijos derybinė grupė jau vykdė su „valstiečių“, demokratų ir „aušriečių: frakcijomis Seime.
