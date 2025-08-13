FNTT sulaikė G. Palucko brolį D. Palucką

Dėl sulaikymo detalių portalas Lrytas bandė susisiekti su Europos deleguotu prokuroru Dariumi Karčinsku, tačiau nei į skambučius, nei elektroniniu paštu atsakyta kol kas nebuvo.
FNTT situacijos nekomentavo.
D.Paluckas figūruoja dideliame FNTT tyrime, kuriame yra ir jo žmonos, G.Palucko brolienės didžiąja dalimi valdoma įmonė „Dankora“.
Kaip skelbta anksčiau, FNTT atlieka tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo bei dokumentų klastojimo galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkstančius Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos lėšų.
Tarnyba taip pat atlieka tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, G.Paluckui iš dalies priklausančiai bendrovei „Garnis“ iš Nacionalinio plėtros banko „ILTE“ įgyjant lengvatinę 200 tūkst. eurų siekiančią paramą, kuri galimai buvo panaudojama bendrovės „Emus“ veikloje.
Vykdydama tyrimą FNTT dar liepos 31-osios rytą Palangoje atliko kratą G.Palucko brolio bute. Šiame bute yra registruota D.Paluckui priklausanti bendrovė „Auksitas“.
D.Palucko žmona Virginija Paluckienė yra stambiausia bendrovės „Dankora“ akcininkė – valdo 80 proc. bendrovės akcijų.
Per tyrimus dėl G.Palucko skandalų išsiaiškinta, kad „Dankora“ yra verslo ryšiais susijusi su paties G.Palucko iš dalies valdomomis bendrovėmis.
Jau anksčiau skelbta, kad „Dankora“ įmonė didžąją dalį gautos šimtatūkstantinės europinės paramos panaudojo pirkdama baterijų sistemas iš G.Palucko įmonės „Garnis“.
Pastaroji įmonė buvo atsidūrusi ir Andriaus Tapino ir Šarūno Černiausko tyrime, kai paaiškėjo, kad bendrovė galėjo būti sukurta tam, kad būtų galima gauti lengvatinę paskolą iš valstybės nacionalinio plėtros banko ILTE.
Lengvatinę 200 tūkstančių eurų siekiančią paramą gavęs „Garnis“, įtariama, galėjo panaudoti gerokai ilgiau veikiančios kitos G.Palucko dalinai valdomos įmonės „Ems“ veikloje.
„Dankoros“ vardas – irgi vienas esminių visame skandale.
Rugpjūčio 1 dieną teismas leido savaitei suimti G.Palucko brolienės įmonės „Dankora“ direktorių Kostą Mikalajūną.
Pastarasis buvo sulaikytas per kratas.