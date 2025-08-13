Prieš antrą susitikimą su G. Nausėda – I. Ruginienės žinutė

„Pakalbėkime apie darbus: mano nusiteikimas ne griauti, o tęsti tai, kas pradėta“, – feisbuke trečiadienio rytą rašė politikė.
„Esminis dalykas artimiausiu metu bus sutarti dėl subalansuoto trimečio valstybės biudžeto, neabejotinai bus didinamas minimalus mėnesinis atlyginimas, kartu bendradarbiaujant su socialiniais partneriais padaryti sprendimus įtakojančius spartesnį investicijų pritraukimą“, – tikino ji.
Pasak I. Ruginienės, artimiausiu metu taip pat planuojama koncentruotis į pagalbą sunkiausiai besiverčiantiems šalies gyventojams.
„Puikiai žinau problemą dėl skurdo rodiklių – artimiausiu metu reikės peržiūrėti socialinės paramos rodiklių indeksavimą, suteikti palankesnes sąlygas mažas pajamas gaunantiems šeimas. Taip pat gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, bei spartinti pensijų augimą“, – akcentavo kandidatė į premjeres.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį socialdemokratė turėtų antrą kartą susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda. Pirmą kartą jie buvo susitikę praėjusį penktadienį. Po šio politikų pokalbio socialdemokratė sakė, jog prezidentas jai turėjo daug klausimų, į kuriuos ji atsakė. Tiesa, tąkart nebuvo aptarti galimi pokyčiai Ministrų kabinete. Tai planuojama padaryti antrojo susitikimo metu.
Jeigu I. Ruginienės kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama tvirtinti Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Tiesa, G. Paluckui bei visam Ministrų kabinetui atsistatydinus, iškilo būtinybė ne tik surasti naują Vyriausybės vadovą, bet ir išspręsti koalicijos klausimą. Valdančiąją daugumą po Seimo rinkimų subūrusiems socialdemokratams teks apsispręsti, ar tęsti darbą su ankstesniais koalicijos partneriais, ar keisti kai kuriuos valdančiosios daugumos narius.
Pastarosiomis dienomis vyko socialdemokratų, „aušriečių“ bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ derybinių grupių susitikimai. Savo sprendimą dėl naujosios koalicijos sudėties socialdemokratai žada pateikti per šią savaitę.