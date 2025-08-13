J. Olekas neatsako, ar matytų save Seimo pirmininko poste: aš dabar turiu labai gerą poziciją

„Aš dabar turiu labai gerą poziciją ir man tas darbas yra patinkantis ir, man atrodo, kolegos gana pozityviai vertina. Tai aš tikrai nesiekiu kažko asmeniško“, – trečiadienį LRT radijui sakė J. Olekas.
Jis pakartojo manantis, kad sutarus dėl naujos valdančiosios koalicijos, socialdemokratai gali prisiminti ankstesnių kadencijų praktikas, kai ir Vyriausybės, ir Seimo vadovai buvo skiriami vienos, rinkimus laimėjusios partijos. Pasak parlamentaro, tai galėtų prisidėti prie darnesnio darbo.
„Manau, tas variantas irgi yra galimas. Bet dabar mes dėl postų kol kas nediskutuojame“, – patikino jis.
Po pernai vykusių Seimo rinkimų, pergalę pasiekusiems socialdemokratams suformavus valdančiąją daugumą parlamento pirmininko postas atiteko trečiai pagal dydį daugumos partnerei – Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“. Pastarosios pirmininkas Saulius Skvernelis paskirtas Seimo pirmininku.
ELTA primena, kad po buvusio premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo socialdemokratams pradėjus diskusijas dėl naujos valdančiosios daugumos sudėties, diskutuojama ir dėl Seimo pirmininko pareigybės.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis neatmeta, kad „aušriečiai“ reikalaus šiuo metu Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausančio posto.
Dėl S. Skvernelio likimo šiose pareigose klausimų kyla ir Prezidentūrai. Šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas interviu Eltai užsiminė manąs, kad po naujos valdančiosios daugumos suformavimo, greičiausiai, keisis Seimo pirmininkas. Tokiu atveju, pasak jo, pirmasis eilėje užimti šį postą būtų J. Olekas.
Savo ruožtu pats S. Skvernelis teigė nesureikšminantis tokių pasvarstymų ir pabrėžė jokių politinių postų nesilaikąs.
Juozas Olekas
