Lietuvos dienaAktualijos

Lietuva ir JAV rengia 20 metų plėtros Pabradės poligone planą

2025 m. rugpjūčio 13 d. 09:22
Lietuvos krašto apsaugos ministerija
Lietuva ir JAV rengia ilgalaikį karinės infrastruktūros ir mokymų teritorijų vystymo planą Pabradės poligone, kuriuo bus vadovaujamasi plėtojant poligoną, planuojant, projektuojant ir statant objektus ateinančius 20 metų. Strateginis planas skirtas derinti Lietuvos, NATO ir JAV poligono viziją bei poreikius ateities infrastruktūros sprendiniuose.
„Jau šį rudenį atidarysime naują apgyvendinimo, administracinę, maitinimo ir sandėliavimo infrastruktūrą JAV kariams Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje. Pabradės poligonas ir toliau plėsis pagal ilgalaikį planą, kurį rengiame ateinantiems dešimtmečiams. Visa infrastruktūra kuriama derinant JAV ir Lietuvos kariuomenės poreikius, užtikrinant geriausias sąlygas mūsų sąjungininkams, kad jie Lietuvoje jaustųsi kaip namuose“, – sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Ilgalaikis planas užtikrins sistemingą karinės infrastruktūros plėtrą, atsižvelgiant į JAV, Lietuvos ir kitų NATO sąjungininkų kariuomenių poreikius bei gerins gyvenimo ir pratybų sąlygas.
JAV nuosekliai remia mūsų karinių pajėgumų vystymą, nuo 2019 m. nuolatiniam nepertraukiamam buvimui Lietuvoje dislokuoja sunkiuosius batalionus. Nuo 2022 m. Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu. JAV karinis buvimas Lietuvoje – kritiškai svarbus atgrasymo veiksnys ir saugumo garantas Baltijos šalyse.
Lietuvos investicijos į JAV kariams skirtą infrastruktūrą viršija 200 mln. JAV dolerių.
