Paskutinės minutės egzotiška kelionė – ne tokia ir įdomi? Paskelbė įrašą, kur P. Poderskis stebi palydovo iškėlimą

Pastarasis gerokai nustebino, kai labai netikėtai susiruošė į komandiruotę, o ją pažymėdamas paskelbė netgi ne tą valstybę.
Netrukus paaiškėjo, kad P.Poderskis išvyko į komandiruotę ne Prancūzijoje, o Pietų Amerikoje esančią Prancūzijos Gvianą.
Čia jis nusprendė stebėti, kaip į kosmosą siunčiamas palydovas.
Dėl tokio pasirinkimo P.Poderskis sulaukė ypač aštrios kritikos, o trečiadienį Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) narys Dainoras Lukas pasidalino ir vaizdo įrašu, kuriame ministras stebi palydovo kilimą ir tikrai neatrodo labai susidomėjęs.
„Kaip įdomu, kaip įdomu, tas palydovo paleidimas, kaip gerai, kad nuskridau į Prancūzijos Gvianą, oi, tai yra Prancūziją. Be manęs palydovas niekaip nebūtų pakilęs“, – feisbuke įraše ironizavo D.Lukas.
Kaip Lrytas rašė anksčiau, P.Poderskis tikino, kad į Prancūzijos Gvianą buvo pakviestas asmeniškai, nes Lietuva yra prisidėjusi prie palydovo finansavimo.
Dėl šios jo kelionės momentu, kai gali keistis Vyriausybės sudėtis, aštrią kritiką žėrė ir buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Jis tokią kelionę vadino „kosmoso turizmu“.
„Ką darai, kai Tavo Vyriausybė krizėje, Tu laikinasis ministras, o lietaus debesys iš Lietuvos nesitraukia? Išskrendi į Pietų Ameriką stebėti raketų paleidimo „darbiniais reikalais“! Šiandien Aplinkos ministro darbotvarkėje kukli frazė „komandiruotė Prancūzijoje“. Be specifikos – ministre, gal vykstate aptarti mums svarbių UNESCO reikalų ar į EBPO renginius pasisemti patirties? Ne, pasirodo keliaujate net ne Europon, o į Prancūzijos Gvianą, Pietų Amerikos pakrašty. Ką ten veiksite? Palydėsite į kosmosą iškylančio naujo meteorologijos palydovo! Tam net 4 dienos kelionės iš Aplinkos ministerijos biudžeto. Beje, Tavęs nelydi niekas iš profesionalių meteorologų iš pavaldžios įstaigos Meteo.lt. Kita vertus, nenuostabu, kai ministro kadenciją pradedi nuo ministro automobilio paieškos ir kabineto remonto, gera ją užbaigti turistine kelione iš mokesčių mokėtojų pinigų“, – rašė S.Gentvilas.
Trečiadienį naujienų agentūrai ELTA prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas pasakė, kad S.Gentvilo naujajame ministrų kabinete – nemato.
„Pastarųjų įvykių kontekste, prezidentas naujoje Vyriausybėje pono Poderskio nemato“, – teigė F.Jansonas.
Povilas PoderskisDainoras Lukasaplinkos ministras
Rodyti daugiau žymių