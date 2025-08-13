Po užsidegusios žalios šviesos valstiečiams – W. Tomaszewskio žinia dėl koalicijos

Trys šios partijos atstovai Seime šiuo metu sudaro jungtinę frakciją kartu su LVŽS atstovais. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje dirba W.Tomaszewskio bendražygiai Rita Tamašunienė, Česlavas Olševskis ir Jaroslavas Narkevičius.
LLRA-KŠS lyderis portalui Lrytas trečiadienį teigė, kad su valstiečių pirmininku Aurelijumi Veryga palaiko nuolatinį kontaktą – valstiečiams sulaukus oficialaus socialdemokratų kvietimo jungtis į koaliciją, partija taip pat atskirai svarstys šį siūlymą.
„Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame, su A.Veryga esame nuolatiniame kontakte – ir vakar, ir šiandien, ir šiaip nuolat kalbame, kadangi dirbame vienoje frakcijoje. Mes tai tęsime, pagal mūsų susitarimą nuo rugsėjo 10 dienos mūsų atstovas ir pirmininkaus frakcijai pagal rotacijos principą.
Mes pasiryžę dirbti ilgalaikėje perspektyvoje, o dėl politinės situacijos mes irgi nuolatiniame kontakte – šiandien pokalbyje nedalyvavome, bet jau kalbėjome su A.Veryga, tai mūsų pozicija tokia, kad bet kuriuo atveju liekame frakcijoje, o galimybę daryti kitus sprendimus mes apsvarstysime.
A.Veryga sakė, kad jie iki sekmadienio apsvarstys, tai mes gal irgi kažkur iki pirmadienio nuspręsime, taryboje pasitarsime su partiečiais, ką mes darome“, – dėstė W.Tomaszewskis.
Pasak politiko, jeigu valstiečiai pasiryžta eiti į koaliciją, tai bus rimtas impulsas ir jo partiečiams.
LLRA-KŠA lyderis priminė, kad jo vadovaujama partija jau ne vieną kartą dirbo valdančiojoje daugumoje, patirties turi labai įvairios, ir, nors dabar darbuojasi opozicijoje, frakcija esą iš socialdemokratų sulaukė net pagyrų.
„Net šiandien J.Olekas pagyrė mūsų frakciją, kad mes esame konstruktyvi opozicija, kad palaikome gerus sprendimus, mokam dirbti konstruktyviai. Tai yra gera reputacija“, – kalbėjo politikas.
W.Tomaszewskis tikino, kad valdžios bet kokia kaina nesiekia, tad gali būti ir toks scenarijus, kad lenkų atstovai liktų frakcijoje, bet koalicijoje nedalyvautų. Svarbiausia, anot politiko, kad sutaptų vizija dėl programinių krypčių – tada bendradarbiavimas tikrai bus galimas.
„Mūsų pagrindinė kryptis – šeimos stiprinimo politika. Jeigu ta kryptis bus išlaikyta, mes rimčiau žiūrėsime į galimus sprendimus. Jeigu valstiečiai sutinka, tada mes irgi būsime arčiau savo apsisprendimo, tačiau bet kuriuo atveju liksime frakcijoje“, – aiškino jis.
Tiesa, LLRA-KŠS lyderis nesiryžo atsakyti, ar koalicijoje labiau norėtųsi būti su S.Skvernelio demokratais, ar su R.Žemaitaičio „Nemuno aušra“.
„Į šituos klausimus neatsakysiu, kadangi visų pirma yra svarbi programinė kryptis, tada tam tikras konkretus susitarimas, kad nebūtų vėliau ginčijamasi. Čia svarbiausia“, – patikino W.Tomaszewskis.
Trečiadienį vykusio LSDP ir valstiečių atstovų susitikimo, pastarųjų pirmininkas A.Veryga patikino – jo vadovaujama partija matytų save atsinaujinusioje valdančiojoje daugumoje.
Galimybę jungtis prie koalicijos politikas tikino netrukus aptarsiąs LVŽS organuose.
„Turėjome konstruktyvų, darbinį pokalbį. Išgirdome, kad socialdemokratai matytų galimybę dirbti su mumis, kaip su koalicijos partneriais. Mes tokios galimybės neatmetame“, – po susitikimo su Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos partijos atstovais sakė A.Veryga.
Pirmadienį socialdemokratai dėl koalicijos formavimo susitiko su „aušriečiais“, o antradienį – su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.