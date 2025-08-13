Praėjusią savaitę NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių

Praėjusį penktadienį NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį TU-154, skridusį maršrutu Rusijos žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
Jį lydėję du Rusijos Federacijos orlaiviai SU-30 skrido maršrutu RR žemyninė dalis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos žemyninė dalus. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Iš Kaliningrado srities TU-154 pasitiko du SU-27. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai patruliavo šalia Baltijos valstybių sienų.
Penktadienį NATO oro policijos naikintuvai taip pat skrido atpažinti Rusijos Federacijos orlaivį TU-154, skridusį maršrutu: Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Rusijos žemyninė dalis. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.
Jį lydintys du RF orlaiviai SU-27 skrido maršrutu Kaliningrado sritis – tarptautinė oro erdvė – Kaliningrado sritis. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. TU-154 pasitiko galimai du SU-30, skridę iš Rusijos žemyninės dalies. Orlaiviai skrido be radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vokietijos, Italijos kariai.