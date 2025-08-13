Žinios, kurios šviečia.
R. Budbergytė: mums nepriimtini pono Skvernelio norai diktuoti sąlygas koalicijai

2025 m. rugpjūčio 13 d. 21:12
Viena iš socialdemokratų lyderių Rasa Budbergytė sako, kad partija neketina atsižvelgti į mažiausių koalicijos partnerių demokratų bandymus „diktuoti“ sąlygas dėl darbo valdančiojoje daugumoje.
Anksčiau trečiadienį Demokratai „Vardan Lietuvos“ viešai pareiškė negalintys naujoje koalicijoje dirbti su „Nemuno aušra“.
„Mes pareiškimais tikrai nevaldom, nesivadovaujam, tie pareiškimai rodo tik karštligišką pono Skvernelio norą diktuoti bet kokia kaina visiems… Taip sakant, primesti kažką. Mums tai yra tikrai nepriimtina, bet tai nereiškia, kad mes reaguosim irgi kažkokiais tokiais dalykais“, – Eltai trečiadienio vakarą sakė R. Budbergytė.
„Tikrai negaliu pasakyti, kad (…) kažkaip reaguosim į pono Skvernelio, sakyčiau, gana desperatišką elgesį. (…) Neketiname atsižvelgti į nieką, ką mums bando primesti mūsų mažasis koalicijos partneris. Manau, kad ponas Skvernelis bando provokuoti, bando primesti tą savo pasaulio suvokimą, bet tai darosi jau per daug dažnai ir per daug ultimatyvia forma“, – tikino parlamentarė.
Trečiadienį vyko socialdemokratų frakcijos Seime susitikimas su partijos koalicijos derybine grupe.
Anot R. Budbergytės, posėdyje apsikeista nuomonėmis dėl visų galimų naujos koalicijos variantų, sekmadienį socialdemokratų partijos valdybai planuojant galutinai balsuoti dėl jos sudėties.
„Tikrai neaptarinėjome, kas kokius ultimatumus toliau mums teikia, su frakcija tikrai apie tai nekalbėjome“, – pažymėjo politikė.
Demokratų teigimu, „Nemuno aušros“ partija yra politine jėga, kuri „politinį kapitalą krovėsi antisemitiniais pasisakymais, skleisdama sąmokslo teorijas, atvirai meluodama ir gyventojams pateikdama iškraipytus faktus, skaičius ir niekuo neparemtas nuomones“.
ELTA primena, kad tęsiant diskusijas dėl galimos koalicijos sudėties, šią savaitę socialdemokratai susitiko su „aušriečių“, demokratų ir „valstiečių“ atstovais
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
