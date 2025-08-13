Tęsiantis koalicijos dėlionėms, LSDP susitiks su „valstiečių“ atstovais

Po antradienį vykusio susitikimo su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmetė ir galimo „valstiečių“ dalyvavimo koalicijoje.
„Atsiranda papildoma dedamoji – galimas „valstiečių“ dalyvavimas. Su šiuo klausimu šią savaitę dar turbūt bus dirbama ir bandoma sužinoti, kokios preliminarios pozicijos būtų iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Tiesa, socialdemokratas kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, pirmadienį vykusiame susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Tuo metu Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema.
Savo ruožtu po pirmadienį vykusio susitikimo „Nemuno aušros“ lyderis tvirtino neatmetantis, kad „aušriečiai“ reikalaus šiuo metu Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ priklausančio Seimo pirmininko posto.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.